中職／兄弟打線冷到心寒 前兩戰全數落後打席史上首見
中華職棒總冠軍賽今天進行第三戰，中信兄弟隊處於0勝2敗局面，必須想辦法扳回，打線狀況仍是觀察重點，前兩戰不僅不識領先滋味，全數都落後局面打席，寫下總冠軍賽史上首見窘境。
中職過去35年共進行32次總冠軍賽，前兩戰打完，共有5隊不曾握有領先，分別是1999年和信鯨隊、2010年興農牛隊、2012年統一獅隊、2016年義大犀牛隊、2021年統一獅隊，但至少還有平手打席數據，而這其中唯一最終封王案例為2016年犀牛，2連敗後4連勝擊敗兄弟。
今年兄弟寫下空前紀錄，猿隊第1戰1局上就靠梁家榮得點圈安打開張分數，第2戰由林立首局首打席開轟先聲奪人，兄弟打線還沒上場就已經處於落後，且不曾追平，兩戰下來全數都是落後打席。
猿隊今天推出黃子鵬把關第3戰，生涯對戰兄弟敗多勝少（6勝11敗），今年的對戰防禦率也是偏高的4.79，透心涼的兄弟打線必須在此戰全力尋求突破，否則一旦陷入0勝3敗，中職史上並無逆轉案例。
