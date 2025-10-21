快訊

中職／兄弟打線冷到心寒 前兩戰全數落後打席史上首見

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟隊前兩戰打完，投手全數都在落後局面登板，寫下史上首見案例，圖為詹子賢。記者曾原信／攝影
中華職棒總冠軍賽今天進行第三戰，中信兄弟隊處於0勝2敗局面，必須想辦法扳回，打線狀況仍是觀察重點，前兩戰不僅不識領先滋味，全數都落後局面打席，寫下總冠軍賽史上首見窘境。

中職過去35年共進行32次總冠軍賽，前兩戰打完，共有5隊不曾握有領先，分別是1999年和信鯨隊、2010年興農牛隊、2012年統一獅隊、2016年義大犀牛隊、2021年統一獅隊，但至少還有平手打席數據，而這其中唯一最終封王案例為2016年犀牛，2連敗後4連勝擊敗兄弟。

今年兄弟寫下空前紀錄，猿隊第1戰1局上就靠梁家榮得點圈安打開張分數，第2戰由林立首局首打席開轟先聲奪人，兄弟打線還沒上場就已經處於落後，且不曾追平，兩戰下來全數都是落後打席。

猿隊今天推出黃子鵬把關第3戰，生涯對戰兄弟敗多勝少（6勝11敗），今年的對戰防禦率也是偏高的4.79，透心涼的兄弟打線必須在此戰全力尋求突破，否則一旦陷入0勝3敗，中職史上並無逆轉案例。

中職

