中職／傳火腿對徐若熙展開調查 歐力士和大聯盟球團也有興趣
味全龍隊24歲火球男徐若熙季後將挑戰旅外，日媒報導指出，日本火腿隊正在調查徐若熙，作為明年外籍球員的潛在人選。
根據《日刊體育》報導，目前歐力士猛牛隊和美職大聯盟球隊，都對徐若熙有興趣，預計引發美日球團爭奪。
火腿目前已經有台灣投手孫易磊和古林睿煬。本季火腿善用登錄抹消制度，採取彈性輪值策略，先發投手群投出聯盟最多的23場完投，先發投手永遠不嫌多，球團正密切關注擁有強大三振能力的徐若熙。
徐若熙今年在中職先發19場，防禦率2.05，每局被上壘率0.81，投球局數114局，送出120次三振。今年9月，火腿CBO栗山英樹等球團高層，更親自前往台灣，觀看徐若熙比賽。
🔥 《2025MLB季後賽》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言