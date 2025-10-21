中職／傳火腿對徐若熙展開調查 歐力士和大聯盟球團也有興趣

味全龍隊24歲火球男徐若熙季後將挑戰旅外，日媒報導指出，日本火腿隊正在調查徐若熙，作為明年外籍球員的潛在人選。

根據《日刊體育》報導，目前歐力士猛牛隊和美職大聯盟球隊，都對徐若熙有興趣，預計引發美日球團爭奪。

火腿目前已經有台灣投手孫易磊和古林睿煬。本季火腿善用登錄抹消制度，採取彈性輪值策略，先發投手群投出聯盟最多的23場完投，先發投手永遠不嫌多，球團正密切關注擁有強大三振能力的徐若熙。

徐若熙今年在中職先發19場，防禦率2.05，每局被上壘率0.81，投球局數114局，送出120次三振。今年9月，火腿CBO栗山英樹等球團高層，更親自前往台灣，觀看徐若熙比賽。