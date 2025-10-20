快訊

東北角雨下不停！台2線濱海公路落石擊中2大貨車 司機驚險逃生…交通中斷

青少棒／北勢夢想盃升級國際賽 48隊參賽創新高

聯合新聞網／ 智林體育台提供
2025年第七屆臺中市北勢夢想盃全國青少棒錦標賽開打。 大會提供
【撰文・王婉玲】

2025年第七屆臺中市北勢夢想盃全國青少棒錦標賽10月20至26日舉行，今年共有48支球隊參賽，包括1支韓國球隊，創下史上新高，地主北勢國中派出兩隊參賽，爭取最高榮耀。

臺中市北勢夢想盃全國青少棒錦標賽由北勢國中主辦，北勢國中棒球隊後援會承辦，自2019年舉行，今年邁入第七個年頭，參賽隊伍數從一開始12隊到今年48隊，規模更升級為國際賽事，去年冠軍高雄市七賢國中將挑戰衛冕。

南珉貞、MINGO出席開幕勉勵小將。 大會提供
今天(20日)開幕典禮在北勢棒球場舉行，由「南愷北傑戰鼓」表演揭開序幕，推廣大使南珉貞、MINGO、金賢姈、李貞潤、金泰琳、林恩備、李智圓、許秀美現身表演舞蹈更讓粉絲驚聲尖叫，南珉貞、MINGO勉勵小將不要受傷，為夢想加油。

北勢國中校長林宏泰。 大會提供
北勢國中校長林宏泰致詞時表示，北勢夢想盃有這樣的成果相當不容易，要靠很多長官的支持，特別要感謝後援會會長陳信仁，北勢夢想盃從海線偏鄉三級棒球慢慢出發，一直到國際賽事，誠摯感謝大家與會。

台中市教育局局長蔣偉民代表市長盧秀燕出席開幕，他表示，感謝北勢國中的贊助單位堅持下去，讓北勢夢想盃成為國內青少棒最重要的賽事之一，今年共有16縣市48隊參加，包括1支韓國球隊，希望這幾天大家好好展現球技，爭取最好成績。

青少棒／北勢夢想盃升級國際賽 48隊參賽創新高

