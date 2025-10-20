日職／軟銀連2年闖總冠軍賽 古林睿煬火腿首賽季結束

快訊

中央社／ 台北20日電
日本職棒太平洋聯盟軟銀隊(圖)打敗火腿隊，進軍日本一。

日本職棒季後賽決勝輪，火腿與軟銀決勝第6戰，軟銀今天靠洋投莫伊尼洛7局失1分優質先發，以2比1搶勝，連2年闖進日職總冠軍賽，也代表火腿隊台灣好手古林睿煬今年賽季結束。

日本職棒季後賽決勝輪，北海道日本火腿鬥士隊在處於3敗落後狀況下連拿3勝、扳平戰局，今天決勝第6戰，沒能續寫驚奇之旅，受制於福岡軟銀鷹隊洋投莫伊尼洛（Livan Moinelo），僅在4局上靠著矢澤宏太、郡司裕也接連兩支二壘打攻下1分。

軟銀隊3局下靠著海野隆司、牧原大成接連安打，再靠著滾地球、失誤先馳得點，4局上雖被火腿扳平比數，但5局下再起攻勢，山川穗高選到四壞保送，2人出局後牧原大成、周東佑京接連安打，滿壘時川瀬晃關鍵安打送回超前分。

莫伊尼洛今天總計用93球投7局，被敲出3支安打，投出6次三振，2次四死球保送，失掉1分責失分、拿下勝投，也獲選最有價值球員（MVP）。

軟銀隊連兩年闖進日職總冠軍賽，將於25日起與阪神虎隊爭冠，軟銀隊去年與橫濱DeNA隊爭冠，以2勝4敗無緣「日本一」。

火腿隊陣中台灣好手古林睿煬在昨天比賽扛先發，投4.2局送出6次三振無失分、最快球速157公里，雖差1個出局數、無緣勝投，好表現幫助球隊搶下勝利，但火腿季後賽止步，也代表古林睿煬今年賽季結束。

