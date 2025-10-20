日職／軟銀連2年闖總冠軍賽 古林睿煬火腿首賽季結束
日本職棒季後賽決勝輪，火腿與軟銀決勝第6戰，軟銀今天靠洋投莫伊尼洛7局失1分優質先發，以2比1搶勝，連2年闖進日職總冠軍賽，也代表火腿隊台灣好手古林睿煬今年賽季結束。
日本職棒季後賽決勝輪，北海道日本火腿鬥士隊在處於3敗落後狀況下連拿3勝、扳平戰局，今天決勝第6戰，沒能續寫驚奇之旅，受制於福岡軟銀鷹隊洋投莫伊尼洛（Livan Moinelo），僅在4局上靠著矢澤宏太、郡司裕也接連兩支二壘打攻下1分。
軟銀隊3局下靠著海野隆司、牧原大成接連安打，再靠著滾地球、失誤先馳得點，4局上雖被火腿扳平比數，但5局下再起攻勢，山川穗高選到四壞保送，2人出局後牧原大成、周東佑京接連安打，滿壘時川瀬晃關鍵安打送回超前分。
莫伊尼洛今天總計用93球投7局，被敲出3支安打，投出6次三振，2次四死球保送，失掉1分責失分、拿下勝投，也獲選最有價值球員（MVP）。
軟銀隊連兩年闖進日職總冠軍賽，將於25日起與阪神虎隊爭冠，軟銀隊去年與橫濱DeNA隊爭冠，以2勝4敗無緣「日本一」。
火腿隊陣中台灣好手古林睿煬在昨天比賽扛先發，投4.2局送出6次三振無失分、最快球速157公里，雖差1個出局數、無緣勝投，好表現幫助球隊搶下勝利，但火腿季後賽止步，也代表古林睿煬今年賽季結束。
🔥 《2025MLB季後賽》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言