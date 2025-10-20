快訊

台中夢想盃棒球賽熱力開打 民間企業力挺小球員圓夢

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
宜峻塑膠廠負責人林育津關心台灣基層棒球發展，以行動力挺基層棒球運動，不但出錢也出力，除了自掏腰包贊助比賽費用，也協助球場草皮維護，更把對棒球有興趣的兒子送入球隊接受訓練，一圓夢想。記者黃仲裕／攝影
宜峻塑膠廠負責人林育津關心台灣基層棒球發展，以行動力挺基層棒球運動，不但出錢也出力，除了自掏腰包贊助比賽費用，也協助球場草皮維護，更把對棒球有興趣的兒子送入球隊接受訓練，一圓夢想。記者黃仲裕／攝影

2010年曾效力於美職明尼蘇達雙城隊的北勢國中總教練陳衍瑞今天在夢想盃棒球錦標賽時表示，台灣小球員養成不容易，他們不適合用日式棒球的權威式管理，也不適合美式棒球的自主訓練模式，球員間有一套自己的磨合方式，需要引導他們對於棒球訓練產生興趣，才能有利後續的球員培育。

台中市北勢國中棒球隊孕育出不少職棒明星，中信兄弟火球男吳哲源、統一獅明星二壘手林靖凱以及美職西雅圖水手新人聯盟投手沈家羲都來自這裡。

宜峻塑膠廠負責人林育津關心台灣基層棒球發展，以行動力挺基層棒球運動，不但出錢也出力，除了自掏腰包贊助比賽費用，也協助球場草皮維護，更把對棒球有興趣的兒子送入球隊接受訓練，一圓夢想。

台中市第七屆夢想盃棒球錦標賽今天在沙鹿運19棒球場熱力開打，全台共有47所學校以及韓國光州C/B聯隊報名參加，主場球隊北勢國中今天上午在先發投手陳澤緯4.2局失3分的帶領下，以7比3擊敗苗栗通霄國中，拔得頭籌。

台中市北勢國中棒球隊孕育出不少職棒明星，中信兄弟火球男吳哲源、統一獅明星二壘手林靖凱以及美職西雅圖水手新人聯盟投手沈家羲都來自這裡。記者黃仲裕／攝影
台中市北勢國中棒球隊孕育出不少職棒明星，中信兄弟火球男吳哲源、統一獅明星二壘手林靖凱以及美職西雅圖水手新人聯盟投手沈家羲都來自這裡。記者黃仲裕／攝影
北勢國中棒球隊總教練陳衍瑞（左二）表示，台灣的小球員的養成模式不適合用日式的權威管理，也不適合美式的自主訓練，球員們有一套自己的磨合方式。記者黃仲裕／攝影
北勢國中棒球隊總教練陳衍瑞（左二）表示，台灣的小球員的養成模式不適合用日式的權威管理，也不適合美式的自主訓練，球員們有一套自己的磨合方式。記者黃仲裕／攝影

夢想 台中市 西雅圖

