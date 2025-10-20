中職／中市府變身黃潮主場 21日直播熱情應援中信兄弟

快訊

中央社／ 台中20日電
中華職棒總冠軍賽（台灣大賽）明天進行第三戰，台中政府安排直播力挺中信兄弟隊。中央社
中職7戰4勝制總冠軍賽（台灣大賽），第3戰明天登場。台中市政府在府前廣場轉播賽事，現場發送限量「桃子造型豆沙包」，象徵「台中嗑桃子」，為中信兄弟集氣打造黃潮主場。

台中市運動局今天發布新聞稿，運動局長游志祥表示，「黃潮不僅是一種顏色，更象徵團結與榮耀的力量」，越關鍵的時刻，越能看見台中人的凝聚與熱情。

游志祥說，21日晚間第3戰將持續邀請應援團登場，帶領球迷齊聲吶喊、揮舞黃旗，點燃現場氣氛。現場將發送限量「蜜桃飲」與「造型磁鐵」，並抽出「加油棒」及「運動水壺」等，還加碼限量「桃子造型豆沙包」，象徵「台中嗑桃子、中信克桃猿」，邀請市民為兄弟集氣迎戰。

運動局補充說明，台中市府前廣場擁有1300吋超大LED螢幕，過去曾舉辦國際賽事與多場冠軍戰直播，累積無數熱血回憶。市府將在10月21、22日持續舉辦應援活動，視賽程加開10月24至26日場次。第5戰24日將移師至陽明市政大樓前廣場，讓更多球迷近距離感受黃潮熱力。

