中職／總冠軍賽G4天氣變數 若因雨將延到23日舉行

中華職業棒球大聯盟7戰4勝制總冠軍賽，前兩戰奪2勝的樂天桃猿隊明天起2場比賽分別以台北大巨蛋、樂天桃園棒球場為主場迎戰中信兄弟隊，但22日賽事如果因雨，將延到23日舉行。

總冠軍賽（台灣大賽）18日開打，全年度勝率第一、下半季冠軍兄弟擁5場主場優勢，前兩戰以台北大巨蛋為主場，如果需要打到5、6、7戰，將回台中洲際棒球場舉行。

桃猿透過季後挑戰賽取得台灣大賽門票，擁第3、4戰主場優勢，21日第3戰以台北大巨蛋為主場，22日第4戰回樂天桃園棒球場，先前就已宣布22日比賽已完售，將有滿場1.8萬名觀眾。

22日比賽是否受雨勢影響將是變數，根據中職規章，如果因雨或其他不可抗力等因素而延期，或在成為正式比賽前被迫終止時，除非有另訂日程，應在預定球場繼續比賽，之後的比賽順延舉行。延賽日如果占用原訂保留移動日，不再另行安排其他移動日。

如果22日第4戰由於下雨或其他不可抗力等因素延期，將順延到23日進行、原訂23日移動日取消；如果23日仍無法完成比賽，將延到24日進行，而原訂24日在洲際棒球場舉行的第5戰也將順延到隔日25日進行；如果須打6、7戰，比賽都將順延1日。