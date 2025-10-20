快訊

「鎢鋼大王」廖萬隆驟逝 黨務人士曝：淡出國民黨有原因

北部大雨如臨大敵！謝國樑：視同颱風防豪雨 基隆是否停班停課8時宣布

AI闖進校園！大學生使用習慣揭密 結果「跌破眼鏡」：多數人並非拿來偷懶

中職／總冠軍賽G4天氣變數 若因雨將延到23日舉行

中央社／ 台北20日電
台灣大賽第四戰在桃園球場進行，恐有天氣變數。報系資料照
台灣大賽第四戰在桃園球場進行，恐有天氣變數。報系資料照

中華職業棒球大聯盟7戰4勝制總冠軍賽，前兩戰奪2勝的樂天桃猿隊明天起2場比賽分別以台北大巨蛋、樂天桃園棒球場為主場迎戰中信兄弟隊，但22日賽事如果因雨，將延到23日舉行。

總冠軍賽（台灣大賽）18日開打，全年度勝率第一、下半季冠軍兄弟擁5場主場優勢，前兩戰以台北大巨蛋為主場，如果需要打到5、6、7戰，將回台中洲際棒球場舉行。

桃猿透過季後挑戰賽取得台灣大賽門票，擁第3、4戰主場優勢，21日第3戰以台北大巨蛋為主場，22日第4戰回樂天桃園棒球場，先前就已宣布22日比賽已完售，將有滿場1.8萬名觀眾。

22日比賽是否受雨勢影響將是變數，根據中職規章，如果因雨或其他不可抗力等因素而延期，或在成為正式比賽前被迫終止時，除非有另訂日程，應在預定球場繼續比賽，之後的比賽順延舉行。延賽日如果占用原訂保留移動日，不再另行安排其他移動日。

如果22日第4戰由於下雨或其他不可抗力等因素延期，將順延到23日進行、原訂23日移動日取消；如果23日仍無法完成比賽，將延到24日進行，而原訂24日在洲際棒球場舉行的第5戰也將順延到隔日25日進行；如果須打6、7戰，比賽都將順延1日。

樂天桃猿 棒球 台灣大賽

延伸閱讀

中職／兄弟G3推出韋禮加 關鍵仍是0分打點打線能否突破黃子鵬

中職／樂天精神「客」苦耐勞 桃猿季後賽客場4連勝平聯盟紀錄

中職／王正棠坦言急返一軍帶來反效果 季外嘗試皮拉提斯讓自己更軟

中職／別再摳了！挺過風吹雨打一年 樂天球團更應善待猿將

相關新聞

中職／兄弟G3推出韋禮加 關鍵仍是0分打點打線能否突破黃子鵬

樂天桃猿隊在台灣大賽連搶兩勝開局，第3戰明天續戰台北大巨蛋，改由猿隊擔任主場球隊，雙方先發投手公布，猿隊推出黃子鵬尋求「...

中職／威能帝7局失1分+林子偉神守備 兄弟滿壘中計台灣大賽吞2連敗

樂天桃猿隊先發投手威能帝今天先發7局失1分，加上林子偉在滿壘時的神級守備表現，壓制中信兄弟打線以2：1贏球，在總冠軍賽取...

中職／兄弟靠暴投送分終於破蛋 威能帝台灣大賽連18局無失分平紀錄收場

樂天桃猿隊威能帝與史詩紀錄擦身而過，今天扛起總冠軍賽第2場先發，面對中信兄弟隊封鎖前6局，直到第7局跑者進占三壘之際，他...

中職／兄弟連15局得不了分 36年隊史在台灣大賽最慘紀錄

中信兄弟隊連兩天在台北大巨蛋手感冰冷，昨天遭到樂天桃猿隊完封後，今天前6局也無法得分，追平隊史在台灣大賽連續局數無得分最...

中職／林立轟到猿隊應援區 首局首打席全壘打寫台灣大賽史上第2例

樂天桃猿隊今天在台灣大賽第二戰有好的開始，林立首局首打席開轟，這僅是總冠軍賽史上第二次上演首局首打席全壘打，前一人為20...

中職／中市府變身黃潮主場 21日直播熱情應援中信兄弟

中職7戰4勝制總冠軍賽（台灣大賽），第3戰明天登場。台中市政府在府前廣場轉播賽事，現場發送限量「桃子造型豆沙包」，象徵「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。