中職／兄弟G3推出韋禮加 關鍵仍是0分打點打線能否突破黃子鵬

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟隊韋禮加。報系資料照
樂天桃猿隊在台灣大賽連搶兩勝開局，第3戰明天續戰台北大巨蛋，改由猿隊擔任主場球隊，雙方先發投手公布，猿隊推出黃子鵬尋求「聽牌」，中信兄弟隊則交給洋投韋禮加。

兄弟前兩場由羅戈、李博登先發，兩人投球任內一共獲得兄弟打線0分支援，最終雙雙吞敗收場。黃衫軍在明天第三戰推出韋禮加，例行賽登板3場（2場先發），並無對戰猿隊的經驗。

猿隊延續季後挑戰賽的出牌順序，第3戰由本土投手黃子鵬出馬，隱憂在於生涯對戰兄弟敗多勝少（6勝11敗），今年的對戰防禦率也是偏高的4.79。

兄弟前兩戰打完合計僅拿1分，0打點更是寫下台灣大賽前兩戰首見窘境，打線狀況備受關注，明天必須想辦法突破黃子鵬及猿隊鐵牛棚，避免讓戰局陷入0勝3敗絕境。

黃子鵬 樂天桃猿 台灣大賽

