中職／樂天精神「客」苦耐勞 桃猿季後賽客場4連勝平聯盟紀錄

樂天桃猿隊在季後挑戰賽加總冠軍賽5連勝，其中客場4連勝，為今年爭霸驚喜開局，前一支在單一年度季後賽（含季後挑戰賽、總冠軍賽）客場4連勝的球隊為2007年統一獅隊，也是中職史上迄今唯一連兩輪「下剋上」封王球隊。

猿隊季後挑戰賽輸掉第1戰後就陷入絕境，接下來先在第2戰主場桃園棒球場從2：6落後上演逆轉勝，接下來兩場都在客場擊敗獅隊，逆勢挺進台灣大賽。

面對全年第一的王者中信兄弟隊，猿隊連兩場都展現無懈可擊的投、守實力，分別以3：0、2：1在低比分戰役中勝出，在7戰4勝制系列賽先握有2勝，猿隊至此已在今年季後賽兩輪取得客場4連勝。

中職過去共有3隊在單一年度季後賽取得客場4連勝，1999年味全龍隊季後挑戰先在主場輸掉第1戰，接下來在客場連贏2場晉級，總冠軍賽前2場客場也都贏球；2004年興農牛與統一獅隊爭冠打滿7場，牛隊4場客場全贏、3場主場全輸；2007年未取得季冠軍的統一獅隊，先在季後挑戰賽直落三（2客場1主場）淘汰上半季冠軍，再於總冠軍賽面對下半季冠軍La New熊隊，從客場2勝出發，最終打滿7場奪冠。

猿隊接下來將展開主場戰役，第3戰續戰台北大巨蛋，而兄弟作為「巨蛋常客」，兩年下來在大巨蛋最多就是2連敗、不曾3連敗，猿隊要挑戰沒有球隊辦到過的事。

中職史上單一年度季後賽（含季後挑戰賽、總冠軍賽）客場連勝紀錄

1999 味全龍 4場

2004 興農牛 4場

2007 統一獅 4場

2025 樂天桃猿 4場（持續中）