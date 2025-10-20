快訊

李四川證實輝達落腳備案「秘密基地」曝 比T17、18更具優勢

中職／樂天精神「客」苦耐勞 桃猿季後賽客場4連勝平聯盟紀錄

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
樂天桃猿隊在台灣大賽以客場2連勝開局。記者曾原信／攝影
樂天桃猿隊在台灣大賽以客場2連勝開局。記者曾原信／攝影

樂天桃猿隊在季後挑戰賽加總冠軍賽5連勝，其中客場4連勝，為今年爭霸驚喜開局，前一支在單一年度季後賽（含季後挑戰賽、總冠軍賽）客場4連勝的球隊為2007年統一獅隊，也是中職史上迄今唯一連兩輪「下剋上」封王球隊。

猿隊季後挑戰賽輸掉第1戰後就陷入絕境，接下來先在第2戰主場桃園棒球場從2：6落後上演逆轉勝，接下來兩場都在客場擊敗獅隊，逆勢挺進台灣大賽。

面對全年第一的王者中信兄弟隊，猿隊連兩場都展現無懈可擊的投、守實力，分別以3：0、2：1在低比分戰役中勝出，在7戰4勝制系列賽先握有2勝，猿隊至此已在今年季後賽兩輪取得客場4連勝。

中職過去共有3隊在單一年度季後賽取得客場4連勝，1999年味全龍隊季後挑戰先在主場輸掉第1戰，接下來在客場連贏2場晉級，總冠軍賽前2場客場也都贏球；2004年興農牛與統一獅隊爭冠打滿7場，牛隊4場客場全贏、3場主場全輸；2007年未取得季冠軍的統一獅隊，先在季後挑戰賽直落三（2客場1主場）淘汰上半季冠軍，再於總冠軍賽面對下半季冠軍La New熊隊，從客場2勝出發，最終打滿7場奪冠。

猿隊接下來將展開主場戰役，第3戰續戰台北大巨蛋，而兄弟作為「巨蛋常客」，兩年下來在大巨蛋最多就是2連敗、不曾3連敗，猿隊要挑戰沒有球隊辦到過的事。

中職史上單一年度季後賽（含季後挑戰賽、總冠軍賽）客場連勝紀錄

1999 味全龍 4場

2004 興農牛 4場

2007 統一獅 4場

2025 樂天桃猿 4場（持續中）

樂天桃猿 挑戰賽 統一獅

延伸閱讀

中職／別再摳了！挺過風吹雨打一年 樂天球團更應善待猿將

中職／賽前就到左外野吸收猿迷能量 威能帝：要為他們拿出最好表現

中職／神守備不居功 林子偉加碼：馬傑森也很帥

中職／守備不再「吱離破碎」 桃猿教頭大讚林子偉穩守、馬傑森徒手接傳

相關新聞

中職／威能帝7局失1分+林子偉神守備 兄弟滿壘中計台灣大賽吞2連敗

樂天桃猿隊先發投手威能帝今天先發7局失1分，加上林子偉在滿壘時的神級守備表現，壓制中信兄弟打線以2：1贏球，在總冠軍賽取...

中職／兄弟靠暴投送分終於破蛋 威能帝台灣大賽連18局無失分平紀錄收場

樂天桃猿隊威能帝與史詩紀錄擦身而過，今天扛起總冠軍賽第2場先發，面對中信兄弟隊封鎖前6局，直到第7局跑者進占三壘之際，他...

中職／兄弟連15局得不了分 36年隊史在台灣大賽最慘紀錄

中信兄弟隊連兩天在台北大巨蛋手感冰冷，昨天遭到樂天桃猿隊完封後，今天前6局也無法得分，追平隊史在台灣大賽連續局數無得分最...

中職／林立轟到猿隊應援區 首局首打席全壘打寫台灣大賽史上第2例

樂天桃猿隊今天在台灣大賽第二戰有好的開始，林立首局首打席開轟，這僅是總冠軍賽史上第二次上演首局首打席全壘打，前一人為20...

日職／林岳平福岡巨蛋現場直擊 古林睿煬：打到明天才有趣

旅日投手古林睿煬今天對軟銀隊先發4.2局未失分，火腿隊終場以7：1擊敗軟銀，季後賽第2輪追平戰局，他在賽後「英雄訪問」笑...

日職／古林睿煬先發4.2局無失分退場 僅65球教練換人決定讓他勝投飛了

日本火腿隊在季後賽第2輪背水一戰，台灣投手古林睿煬今天在福岡巨蛋登板先發，投4.2局無失分，火腿打完前6局領先7分，系列...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。