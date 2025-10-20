中職／王正棠坦言急返一軍帶來反效果 季外嘗試皮拉提斯讓自己更軟

富邦悍將隊王正棠去年剛繳出最佳賽季，今年就因傷僅在一軍留下19場出賽，寫下生涯新低，高潮之後緊接著低谷，讓他也說：「損失慘重」、「很可惜」。回過頭看，他坦言自己真的是急了，應該再更耐心一點等待傷勢完全痊癒。

王正棠去年以3成33打擊率敲出105安、6轟，為悍將陣中表現最佳的打者，但今年季前就因腰傷問題困擾，直到5月2日首度升上一軍，只打了1個月下放二軍，此後不曾再於一軍賽場亮相。

王正棠還原自己的傷情，是在春訓重訓時出現的腰傷，也有點屬於長年下來的累積傷，「自己也急著上來，如果等到完全好，大概是6月，自己急了、想要上來貢獻，到要比賽的階段又開始反覆不舒服。」

下二軍的這段時間都在持續鍛鍊，王正棠並未放棄本季再上一軍，直到831大限確定被註銷，才開始將本季視線專注放在好好養傷，「自己也覺得很可惜，前一年狀況滿好，結果遇到這些事情。」

王正棠苦笑說，由於養傷期間只能做重量，體重多了6、7公斤左右，談到明年目標有最務實的期待，「健康比較重要，希望是可以出賽100場以上。」他在今年休賽季新增皮拉提斯課表，針對身體柔軟度加強，希望可以減少受傷，「我比較缺乏柔軟度的部分，試看看能不能透過這個訓練不要受傷，不然今年這樣損失慘重。」