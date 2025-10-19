中職／一轟攻破李博登 林立談後面得點圈熄火：下次要贏過他

樂天桃猿隊今天在台灣大賽以2：1擊敗中信兄弟隊，取得2連勝，林立在首局首打席敲出全壘打成為寶貴打點，後續無法繼續從李博登手上攻下分數，林立說：「他本來就投得很好。」

兄弟先發投手李博登今天雖然6局被敲出7支安打，但唯一失分就只有挨了林立那一轟，之後猿隊得點圈打擊是8支0；直到7局上李博登退場後才又攻下1分。

林立解釋，球隊雖然在2出局前就能攻上得點圈，但李博登在例行賽就是能夠在這樣的情況下維持穩定投球，「他有非常好的控球、球投得位置也很好，讓打者不好攻擊，雖然球速不快，但尾勁會讓打者產生壓迫。」

林立也指出，今天球隊在短打上也沒有執行好，變成比賽贏得比較辛苦，「對方表現好的地方，我們也要去學習，下一次對決再贏過他。」

不過林立在第1局也締造總冠軍賽史上第2支的首局首打席全壘打，林立表示，自己也沒有想過，雖然想要給予對方壓力，但全壘打只是結果，「不是我的預想之內，唯一不變只有想要打到球。」

林立今年例行賽7轟都是在上半季敲出，之後長打熄火，到季後賽又找回手感，他認為主要是身體上、打打停停，所以導致例行賽長打沒那麼好，「但比起全壘打，我的工作是上壘、安打，做機會給下一棒，所也不會覺得落差大，我本來就不是長打型。」

1分差的比賽在第8局、第9局都曾出現無人出局滿壘、一二壘有人的危機，但化險為夷，林立表示，這本來就會遇到，「兄弟他們在關鍵的時刻就有這樣的型態，也可能利用戰術去玩到得點圈，例行賽就有遇過，我們要注意的是如何去化解，最後投手跟野手一起守下關鍵的兩局，我覺得也是對球隊的氣勢有一定的影響。」