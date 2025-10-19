快訊

直擊／楊謹華也來看BLACKPINK！Rosé今天嗑這一味 粉絲讚「真的懂吃」

中職／一轟攻破李博登 林立談後面得點圈熄火：下次要贏過他

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中職總冠軍賽G2樂天桃猿vs.中信兄弟晚間於台北大巨蛋開打。樂天林立敲出首局首打席全壘打。記者曾原信／攝影
中職總冠軍賽G2樂天桃猿vs.中信兄弟晚間於台北大巨蛋開打。樂天林立敲出首局首打席全壘打。記者曾原信／攝影

樂天桃猿隊今天在台灣大賽以2：1擊敗中信兄弟隊，取得2連勝，林立在首局首打席敲出全壘打成為寶貴打點，後續無法繼續從李博登手上攻下分數，林立說：「他本來就投得很好。」

兄弟先發投手李博登今天雖然6局被敲出7支安打，但唯一失分就只有挨了林立那一轟，之後猿隊得點圈打擊是8支0；直到7局上李博登退場後才又攻下1分。

林立解釋，球隊雖然在2出局前就能攻上得點圈，但李博登在例行賽就是能夠在這樣的情況下維持穩定投球，「他有非常好的控球、球投得位置也很好，讓打者不好攻擊，雖然球速不快，但尾勁會讓打者產生壓迫。」

林立也指出，今天球隊在短打上也沒有執行好，變成比賽贏得比較辛苦，「對方表現好的地方，我們也要去學習，下一次對決再贏過他。」

不過林立在第1局也締造總冠軍賽史上第2支的首局首打席全壘打，林立表示，自己也沒有想過，雖然想要給予對方壓力，但全壘打只是結果，「不是我的預想之內，唯一不變只有想要打到球。」

林立今年例行賽7轟都是在上半季敲出，之後長打熄火，到季後賽又找回手感，他認為主要是身體上、打打停停，所以導致例行賽長打沒那麼好，「但比起全壘打，我的工作是上壘、安打，做機會給下一棒，所也不會覺得落差大，我本來就不是長打型。」

1分差的比賽在第8局、第9局都曾出現無人出局滿壘、一二壘有人的危機，但化險為夷，林立表示，這本來就會遇到，「兄弟他們在關鍵的時刻就有這樣的型態，也可能利用戰術去玩到得點圈，例行賽就有遇過，我們要注意的是如何去化解，最後投手跟野手一起守下關鍵的兩局，我覺得也是對球隊的氣勢有一定的影響。」

林立 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／賽前就到左外野吸收猿迷能量 威能帝：要為他們拿出最好表現

中職／兄弟2戰0打點破紀錄 平野惠一解釋啟用年輕人原因

中職／神守備不居功 林子偉加碼：馬傑森也很帥

中職／威能帝7局失1分+林子偉神守備 兄弟滿壘中計台灣大賽吞2連敗

相關新聞

中職／威能帝7局失1分+林子偉神守備 兄弟滿壘中計台灣大賽吞2連敗

樂天桃猿隊先發投手威能帝今天先發7局失1分，加上林子偉在滿壘時的神級守備表現，壓制中信兄弟打線以2：1贏球，在總冠軍賽取...

中職／兄弟靠暴投送分終於破蛋 威能帝台灣大賽連18局無失分平紀錄收場

樂天桃猿隊威能帝與史詩紀錄擦身而過，今天扛起總冠軍賽第2場先發，面對中信兄弟隊封鎖前6局，直到第7局跑者進占三壘之際，他...

中職／兄弟連15局得不了分 36年隊史在台灣大賽最慘紀錄

中信兄弟隊連兩天在台北大巨蛋手感冰冷，昨天遭到樂天桃猿隊完封後，今天前6局也無法得分，追平隊史在台灣大賽連續局數無得分最...

中職／林立轟到猿隊應援區 首局首打席全壘打寫台灣大賽史上第2例

樂天桃猿隊今天在台灣大賽第二戰有好的開始，林立首局首打席開轟，這僅是總冠軍賽史上第二次上演首局首打席全壘打，前一人為20...

日職／林岳平福岡巨蛋現場直擊 古林睿煬：打到明天才有趣

旅日投手古林睿煬今天對軟銀隊先發4.2局未失分，火腿隊終場以7：1擊敗軟銀，季後賽第2輪追平戰局，他在賽後「英雄訪問」笑...

日職／古林睿煬先發4.2局無失分退場 僅65球教練換人決定讓他勝投飛了

日本火腿隊在季後賽第2輪背水一戰，台灣投手古林睿煬今天在福岡巨蛋登板先發，投4.2局無失分，火腿打完前6局領先7分，系列...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。