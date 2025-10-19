中職／賽前就到左外野吸收猿迷能量 威能帝：要為他們拿出最好表現

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中華職棒總冠軍賽（台灣大賽）19日在台北大巨蛋進行第2戰，樂天桃猿終場搶下2連勝，先發投手威能帝（Pedro Fernandez）（圖）展現壓制力，總計用93球投7局，僅被敲出3支安打，投出5次三振、2次四壞保送，失1分責失分，奪勝投也獲選單場MVP。中央社
樂天桃猿隊「魔威連線」在總冠軍賽第1、2戰都演出好投，成功幫助球隊在客場取得2連勝。來自左外野猿迷的應援，威能帝在賽前熱身時就感受到，談到猿迷的聲量，讓他揚起一貫的孩子般笑容，「我賽前熱身時走過去，有感受到大家在為我歡呼，想為他們拿出我最好的表現。」

猿隊今天以2：1險勝中信兄弟隊，威能帝先發7局僅被敲3安打、失1分，前6局讓兄弟分數掛蛋，第7局因許基宏的二壘打帶來危機，推進三壘後，他自己的暴投造成掉分。

威能帝在總冠軍賽累積連18局未失分中斷，但仍追平聯盟紀錄，他在賽前並不知道這項紀錄，「但每當投季後賽、冠軍賽，我知道犯錯空間很小，我必須拿出我的最好表現，我也享受在這樣的時刻登板。」

被問到是否想續投第8局，威能帝表示，「我們有聯盟最好的牛棚，像是冠宇、小朱，我相當信任他們，我完成7局投球，取得1分領先，相信牛棚可以守下來。」儘管隊友上演劇場，他笑說：「重要的是，我們還是沒有失分，投手難免有狀況，他們都有沉住氣解決掉危機。」

猿隊客場出戰，但左外野滿是黑衣人，猿隊球迷相挺，應援聲相當強大，威能帝也感謝來自猿迷的能量。從季後挑戰賽到總冠軍賽連續高張力的登板，威能帝不諱言身體上會有疲勞，「但我覺得還行，我也知道這是今年球季的最後一個禮拜了，身體狀況是好的，就好好撐過去。 」

