中職／神守備不居功 林子偉加碼：馬傑森也很帥

面對無人出局滿壘，樂天桃猿隊林子偉用神級守備展現價值，先攔下滾地球傳本壘封殺、再策動雙殺，對於游擊搭擋馬傑森的徒手接傳一開始說「還不錯」，聽到馬傑森說自己拋傳很帥後才加碼「他也很帥」。

猿隊在台灣大賽第二戰領先1分進入第8局，結果中信兄弟連續3支安打攻佔滿壘，此時林子偉先攔截黃韋盛的滾地球傳本壘封殺，再攔下曾頌恩敲出的滾地球，拋給徒手接球的馬傑森策動雙殺，猿隊也以2：1勝出取得二連勝。

林子偉透露，當下考量曾頌恩打擊型態站得比較靠近二壘壘包，才有機會攔下這顆強勁的滾地球，「心情很振奮，因為他們沒有拿下分數，這對球隊是最好的幫助。」

不僅今天單局2次神級守備，林子偉在季後挑戰賽也屢屢靠守備幫助球隊化解危機，被譽為當時的系列賽MVP，不過林子偉說：「我對這個真的沒想法，團隊才是MVP，沒有個人，我也沒有打得很好。」

在季後賽高張力、高人氣的場面下，要如何從興奮的心情轉為冷靜守備？林子偉表示，林泓育、林立先前對團隊的談話幫助很大，「就是放開來、開心一點，我們是來玩的、來鬧的，不要給自己壓力，從年度第三、季後挑戰賽打到這裡，不要有壓力，就是放開一點。」

猿隊今天在低比分賽事中贏下比賽，後段局數其實都有浮現危機，林子偉也說：「每一局都很關鍵，打到這邊對方也想得分，自己球隊也會拿出最好的表現。」