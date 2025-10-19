中職／兄弟2戰0打點破紀錄 平野惠一解釋啟用年輕人原因

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中信兄弟隊兩戰打完打點掛蛋。記者曾原信／攝影

中信兄弟隊今天以1：2不敵樂天桃猿隊，在總冠軍賽以2連敗開局，且18局打完0打點寫下台灣大賽首見窘境，總教練平野惠一扛責，賽後對兄弟球迷致歉，「這都是我的責任。」

在猿隊先發投手威能帝7局投球任內，兄弟僅敲3安打，首局首棒黃韋盛就靠保送上壘，接下來兩棒將他推進三壘，但兄弟分數還是差臨門一腳，接下來第2到6局，兄弟連二壘壘包都不曾站上去過，包括詹子賢第2局擊出的深遠飛球直擊左外野全壘打牆，但遭到陳晨威的回傳球阻殺在二壘前。

兄弟分數出現在第7局，許基宏掃出二壘打，這僅是兄弟此役第二度攻占得點圈，進占三壘後，威能帝出現暴投，讓兄弟攻破鴨蛋，但打點數依然掛蛋。

兄弟在第8局、第9局都有大好得分機會卻都空手而歸，代打選擇也引起討論。平野坦言，「那時候我選擇使用年輕人，因為棒球常常說的是，無人出局、滿壘時的打者相當重要，我想著那時如果是黃韋盛和曾頌恩，期待他們可以完成最低限度工作，但結果比較可惜一點。」至於林志鋼的「代點」成功達成任務，自己也安全上壘，平野也給予誇讚，「他很清楚自己被帶進名單的角色和任務是什麼，平常練習中都很認真練習這些東西，今天有好好展現出來。」

老將陳俊秀兩戰並未亮相，平野對此表示，他一直有在準備，但因為比分差距，「必須考慮到很多東西，像是守備位置、若打到延長賽之類的。」

談到兄弟的打擊困境，平野表示，「球隊掉分後，沒辦法得到分數，對於這點我十分抱歉，這是我的責任。」他也說，只要有成功例子出現，相信球隊攻勢就會不一樣，今天雖能成功製造機會，但沒能把分數送回來，這是接下來必須思考的重點，

