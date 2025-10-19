快訊

中職／守備不再「吱離破碎」 桃猿教頭大讚林子偉穩守、馬傑森徒手接傳

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
樂天桃猿隊頻頻上演關鍵守備化解兄弟攻勢。記者增原信／攝影

樂天桃猿隊今天接連上演「陳冠宇劇場」、「朱承洋劇場」，全數全身而退，以2：1險勝中信兄弟隊，在台灣大賽2連勝開局，猿隊精彩的守備表現讓兩軍教頭都溢滿讚美之詞，但兄弟教頭平野惠一也從中觀察到子弟兵，「想當英雄的想法太強烈。」

猿隊8局下派出陳冠宇，面對岳東華、宋晟睿都被敲安，林志綱代打執行犧牲觸擊，點向三壘，林智平接球後第一反應是回頭想抓三壘，但比不過跑者速度，也錯失了傳球時機，形成無人出局、滿壘。眼看不可能不掉分的局面，黃韋盛先是擊出二壘方向滾地球，二壘手林子偉傳本壘抓到出局數，曾頌恩代打送向二壘方向的滾地球，林子偉接球傳二壘，馬傑森徒手接球，不浪費任何時間傳一壘完成雙殺，兄弟中「滿壘計」。

朱承洋負責的第9局，也讓前兩位打者上壘，危機時刻詹子賢打向三壘，林智平接球先踩三壘再傳一壘完成雙殺，化解大半危機。

猿隊教頭古久保健二大讚林子偉的守備，「從挑戰賽開始，他的守備都很穩定。」他提到林子偉與馬傑森配合的雙殺，「那個彈跳有點困難，但他和馬傑森還是成功完成雙殺，化解當下危機，這個做得非常好。」他也稱讚馬傑森的徒手接傳，「在那個情況下，只要時機上有一點點慢，一壘就會是safe，真的處理得很順暢也很完美。」

兄弟教頭平野惠一也說對手的守備實在出色，但也話鋒一轉提到：「這也和我們這邊的攻擊方式有關，從例行賽到台灣大賽，一直教導選手重視上壘，但這兩場都沒辦法成功，可能大家看起來是想當英雄的想法太強烈，有時壘上有跑者時，怎樣讓攻勢串連下去，希望選手可以更看重這些東西。」

