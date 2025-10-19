快訊

直擊／楊謹華也來看BLACKPINK！Rosé今天嗑這一味 粉絲讚「真的懂吃」

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／象迷喊聲好可怕…陳冠宇感謝二游幫忙拆除滿壘炸彈

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中職總冠軍賽G2樂天桃猿vs.中信兄弟晚間於台北大巨蛋開打。八局下樂天投手陳冠宇拆彈止血後歡呼。記者曾原信／攝影
中職總冠軍賽G2樂天桃猿vs.中信兄弟晚間於台北大巨蛋開打。八局下樂天投手陳冠宇拆彈止血後歡呼。記者曾原信／攝影

樂天桃猿隊今天以2：1擊敗中信兄弟隊，在台灣大賽取得2連勝，後面第8、第9局成功撲熄兄弟的反攻氣焰，中繼投手陳冠宇坦言自己當下被象迷喊聲影響，靠深呼吸才能夠緩解，最後「就交給上天，我也不知道怎麼搞定的。」

陳冠宇在第8局登板後，被岳東華、宋晟睿連續敲安，林志綱代打又在2好球後點出內野安打，然而無人出局滿壘的局面，二壘手林子偉先攔截黃韋盛的滾地球傳本壘封殺，再攔下曾頌恩敲出的滾地球策動雙殺，讓兄弟攻勢、士氣都歸零。

陳冠宇表示，登板時一開始希望不要讓對方連續上壘，被上壘之後至少要先抓出局數，後來又遇到滿壘，「就把球路控制低一點，要謝謝二、游的守備，可以讓投手放心。」

曾頌恩敲出的強勁滾地球穿越陳冠宇視野後，他一度有些擔心，但轉頭看到林子偉、馬傑森的聯手美技，「這樣的場面自己也沒有遇過很多次，謝謝守備。」

陳冠宇坦言，在滿壘時刻大巨蛋象迷的呼喊「真的滿可怕」，讓自己的耳朵充滿了聲音，「心情滿慌張的，用更多的深呼吸去緩解，也要謝謝左外野我們的球迷一直加油。」

陳冠宇 樂天桃猿 林子偉

延伸閱讀

中職／威能帝7局失1分+林子偉神守備 兄弟滿壘中計台灣大賽吞2連敗

中職／總冠軍賽史上第一慘！兄弟系列賽打完14局還無人回到本壘

中職／殘血魔神樂鎖死滿血兄弟 桃猿台灣大賽先搶首勝

中職／太神！裝有導航的漏球 林子偉神補救將隊友E變對手DP

相關新聞

中職／威能帝7局失1分+林子偉神守備 兄弟滿壘中計台灣大賽吞2連敗

樂天桃猿隊先發投手威能帝今天先發7局失1分，加上林子偉在滿壘時的神級守備表現，壓制中信兄弟打線以2：1贏球，在總冠軍賽取...

中職／兄弟靠暴投送分終於破蛋 威能帝台灣大賽連18局無失分平紀錄收場

樂天桃猿隊威能帝與史詩紀錄擦身而過，今天扛起總冠軍賽第2場先發，面對中信兄弟隊封鎖前6局，直到第7局跑者進占三壘之際，他...

中職／兄弟連15局得不了分 36年隊史在台灣大賽最慘紀錄

中信兄弟隊連兩天在台北大巨蛋手感冰冷，昨天遭到樂天桃猿隊完封後，今天前6局也無法得分，追平隊史在台灣大賽連續局數無得分最...

中職／林立轟到猿隊應援區 首局首打席全壘打寫台灣大賽史上第2例

樂天桃猿隊今天在台灣大賽第二戰有好的開始，林立首局首打席開轟，這僅是總冠軍賽史上第二次上演首局首打席全壘打，前一人為20...

日職／林岳平福岡巨蛋現場直擊 古林睿煬：打到明天才有趣

旅日投手古林睿煬今天對軟銀隊先發4.2局未失分，火腿隊終場以7：1擊敗軟銀，季後賽第2輪追平戰局，他在賽後「英雄訪問」笑...

日職／古林睿煬先發4.2局無失分退場 僅65球教練換人決定讓他勝投飛了

日本火腿隊在季後賽第2輪背水一戰，台灣投手古林睿煬今天在福岡巨蛋登板先發，投4.2局無失分，火腿打完前6局領先7分，系列...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。