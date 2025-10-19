中職／象迷喊聲好可怕…陳冠宇感謝二游幫忙拆除滿壘炸彈

樂天桃猿隊今天以2：1擊敗中信兄弟隊，在台灣大賽取得2連勝，後面第8、第9局成功撲熄兄弟的反攻氣焰，中繼投手陳冠宇坦言自己當下被象迷喊聲影響，靠深呼吸才能夠緩解，最後「就交給上天，我也不知道怎麼搞定的。」

陳冠宇在第8局登板後，被岳東華、宋晟睿連續敲安，林志綱代打又在2好球後點出內野安打，然而無人出局滿壘的局面，二壘手林子偉先攔截黃韋盛的滾地球傳本壘封殺，再攔下曾頌恩敲出的滾地球策動雙殺，讓兄弟攻勢、士氣都歸零。

陳冠宇表示，登板時一開始希望不要讓對方連續上壘，被上壘之後至少要先抓出局數，後來又遇到滿壘，「就把球路控制低一點，要謝謝二、游的守備，可以讓投手放心。」

曾頌恩敲出的強勁滾地球穿越陳冠宇視野後，他一度有些擔心，但轉頭看到林子偉、馬傑森的聯手美技，「這樣的場面自己也沒有遇過很多次，謝謝守備。」

陳冠宇坦言，在滿壘時刻大巨蛋象迷的呼喊「真的滿可怕」，讓自己的耳朵充滿了聲音，「心情滿慌張的，用更多的深呼吸去緩解，也要謝謝左外野我們的球迷一直加油。」