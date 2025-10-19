中職／威能帝7局失1分+林子偉神守備 兄弟滿壘中計台灣大賽吞2連敗

樂天桃猿隊先發投手威能帝今天先發7局失1分，加上林子偉在滿壘時的神級守備表現，壓制中信兄弟打線以2：1贏球，在總冠軍賽取得二連勝；兄弟打線雖然攻下系列賽第1分，但前面連續15顆鴨蛋已寫史上最慘紀錄。

威能帝今天開賽就持續封鎖兄弟打線，直到7局下1出局後才被許基宏敲出二壘安打，隨後許基宏靠著詹子賢滾地球推進上三壘，威能帝的暴投讓兄弟打破鴨蛋。

兄弟昨天首戰遭猿隊完封，今天前6局沒有得分追平隊史總冠軍賽連續15局無得分紀錄；若限定系列賽開打起連續無得分紀錄，則超越原本1993年統一獅隊的連13局紀錄，改寫中職最長紀錄。

這1分也是威能帝自2023年總冠軍賽對味全龍隊第1場第1局失分後再次掉分，中間連續18局沒有失分，追平中職總冠軍賽史上投手連續局數無失分紀錄，與兄弟象中込伸、統一獅郭進興共同保有。

威能帝以93球投完7局，被敲3支安打另有2次四壞，僅失1分，另有5次三振；兄弟先發投手李博登雖然被敲了7支安打，但仍投完6局，同樣僅失1分。

猿隊打線在這場投手戰中先有突破，1局上林立就從李博登手中開轟，締造總冠軍賽史上第2支的首局首打席全壘打；7局上更是靠著林子偉在滿壘時的滾地推進，再添1分。

兄弟在8局下原本有大好機會，岳東華、宋晟睿連續安打後，林志綱代打在2好球後仍堅持觸擊，結果點出內野安打，然而無人出局滿壘，猿隊二壘手林子偉先攔截黃韋盛的滾地球傳本壘封殺，再攔下曾頌恩敲出的滾地球，傳給徒手接球的游擊手馬傑森攜手雙殺，讓兄弟攻勢、士氣都歸零。

中職總冠軍賽史上18次先取得2勝0敗的球隊中，有16次、88.9%最終拿下冠軍，唯二逆轉紀錄是1997年味全龍、2016年義大犀牛，兄弟隊史還沒辦到過。