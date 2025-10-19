中職／兄弟靠暴投送分終於破蛋 威能帝台灣大賽連18局無失分平紀錄收場

樂天桃猿隊威能帝與史詩紀錄擦身而過，今天扛起總冠軍賽第2場先發，面對中信兄弟隊封鎖前6局，直到第7局跑者進占三壘之際，他出現暴投掉分，中斷個人在總冠軍賽連18局無失分紀錄，僅能追平、無緣刷新聯盟紀錄。

威能帝首局面對首位打者黃韋盛就出現保送，接下來兩棒將他推進三壘，但兄弟的分數還是差臨門一腳，接下來第2到6局，兄弟連二壘壘包都不曾站上去過，包括詹子賢第2局擊出的深遠飛球直擊左外野全壘打牆，但遭到陳晨威的回傳球阻殺在二壘前。

許基宏第7局掃出二壘打，才是兄弟此役第二度攻占得點圈，進占三壘後，威能帝出現暴投，讓兄弟攻破鴨蛋。

總冠軍賽史上投手最長連續局數無失分紀錄為18局，由中込伸（2002-03年）、統一獅隊郭進興（1996年）共同保持；威能帝2023年扛總冠軍賽第1場5局失2分，失分出現在第1局，再於第5場繳出8局無失分，加上今天前6局無失分，以18局追平紀錄。