中職／兄弟連15局得不了分 36年隊史在台灣大賽最慘紀錄

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中華職棒7戰4勝制總冠軍賽（台灣大賽）首戰由樂天桃猿隊率先開胡，第2戰19日繼續在台北大巨蛋登場，桃猿推出洋投威能帝（Pedro Fernandez）（圖）先發，力拚延續勝利氣勢。中央社
中信兄弟隊連兩天在台北大巨蛋手感冰冷，昨天遭到樂天桃猿隊完封後，今天前6局也無法得分，追平隊史在台灣大賽連續局數無得分最長紀錄。

兄弟打線昨天僅敲出4支安打，計分板上掛了9顆鴨蛋、以0：3輸球在總冠軍賽首戰吞敗；今天前6局更是僅敲出2支安打，依舊無法得分，連續15局沒有得分，追平2020年總冠軍賽第4場第6局至第6場第2局無得分的隊史不名譽紀錄。

兄弟也將總冠軍賽史上開賽連續無得分的中職紀錄繼續堆高，原本是1993年統一獅隊的連續13局、直到第2戰第5局才得分，而兄弟在首戰被完封後，第2戰的分數也到第6局打完仍無法進帳。

兄弟隊史還沒有在總冠軍賽連兩場被完封的紀錄，而中職總冠軍賽史上最長連續無得分紀錄則是1997年時報鷹隊的連續22局無得分。

樂天桃猿 中職

