聽新聞
0:00 / 0:00
中職／總冠軍賽史上第一慘！兄弟系列賽打完14局還無人回到本壘
中信兄弟隊進入台灣大賽陷入得分荒，今天在第2戰前5局打完還掛蛋，系列賽打14局還沒拿到分數，已經打破總冠軍賽史上最慘紀錄。
兄弟首戰遭到魔神樂7局好投及陳冠宇、朱承洋各1局封鎖，以0：3輸球，今天面對猿隊洋投威能帝，前5局還是沒有分數進帳，系列賽打完前14局還無人回到本壘，寫下史上首見紀錄。
翻開台灣大賽歷史，過去最晚開張分數紀錄來自1993年統一獅隊，該年面對兄弟象隊，首戰以0：1輸球，第2場在第5局終於破蛋，累積連13局沒有得分後才中斷。
此外，過去35年共進行32次總冠軍賽，其中5隊在首戰遭到完封，分別是1993年統一獅、1999年和信鯨隊、2003年興農牛隊、2014年中信兄弟隊、2021年統一獅隊，全數都在第2戰拿到分數，還沒有球隊在系列賽前兩戰都遭到完封。
🔥 《2025MLB季後賽》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言