中職／總冠軍賽史上第一慘！兄弟系列賽打完14局還無人回到本壘

中信兄弟隊進入台灣大賽陷入得分荒，今天在第2戰前5局打完還掛蛋，系列賽打14局還沒拿到分數，已經打破總冠軍賽史上最慘紀錄。

兄弟首戰遭到魔神樂7局好投及陳冠宇、朱承洋各1局封鎖，以0：3輸球，今天面對猿隊洋投威能帝，前5局還是沒有分數進帳，系列賽打完前14局還無人回到本壘，寫下史上首見紀錄。

翻開台灣大賽歷史，過去最晚開張分數紀錄來自1993年統一獅隊，該年面對兄弟象隊，首戰以0：1輸球，第2場在第5局終於破蛋，累積連13局沒有得分後才中斷。

此外，過去35年共進行32次總冠軍賽，其中5隊在首戰遭到完封，分別是1993年統一獅、1999年和信鯨隊、2003年興農牛隊、2014年中信兄弟隊、2021年統一獅隊，全數都在第2戰拿到分數，還沒有球隊在系列賽前兩戰都遭到完封。