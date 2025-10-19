中職／兄弟逆風開局17勝27敗…去年有2次逆轉經驗

中信兄弟隊在台灣大賽連兩場都逆風開局，昨天首局掉分後以0：3敗給樂天桃猿隊，今天又是第1局就被林立敲出首局首打席全壘打，隊史在總冠軍戰先被得分的比賽是17勝27敗。

兄弟今年與猿隊爭冠第1場就先吞下敗仗，今天要力求扳平戰局，推出洋投李博登先發，結果1局上面對第一個上場打擊的林立就被敲出全壘打，也是總冠軍賽史上第2支首局首打席全壘打。

兄弟連續兩天打完第1局都是0：1落後，隊史在總冠軍賽先被得分的比賽翻盤的機率較低，反而先得分有著31勝13敗的優異戰果。

不過，兄弟在總冠軍賽首局就落後的情況下，有7次成功逆轉的經驗，最近一次是去年總冠軍賽第4戰，首局2：3落後統一獅隊，但最終以6：4贏球；同年第1戰更是以0：3落後開局，但結果是10：4的大勝，就看今年能否複製相同劇本。