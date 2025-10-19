快訊

羅浮宮驚傳搶劫！第一批訪客剛入館「急封鎖閉館」 傳3蒙面搶匪劫9珠寶

台男新加坡遭竊7萬元！飯店「要他翻垃圾桶」 警搜出1物後經理傻眼

中職／兄弟逆風開局17勝27敗…去年有2次逆轉經驗

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
台灣大賽第二戰，中信兄弟隊先發投手李博登。記者曾原信／攝影
台灣大賽第二戰，中信兄弟隊先發投手李博登。記者曾原信／攝影

中信兄弟隊在台灣大賽連兩場都逆風開局，昨天首局掉分後以0：3敗給樂天桃猿隊，今天又是第1局就被林立敲出首局首打席全壘打，隊史在總冠軍戰先被得分的比賽是17勝27敗。

兄弟今年與猿隊爭冠第1場就先吞下敗仗，今天要力求扳平戰局，推出洋投李博登先發，結果1局上面對第一個上場打擊的林立就被敲出全壘打，也是總冠軍賽史上第2支首局首打席全壘打。

兄弟連續兩天打完第1局都是0：1落後，隊史在總冠軍賽先被得分的比賽翻盤的機率較低，反而先得分有著31勝13敗的優異戰果。

不過，兄弟在總冠軍賽首局就落後的情況下，有7次成功逆轉的經驗，最近一次是去年總冠軍賽第4戰，首局2：3落後統一獅隊，但最終以6：4贏球；同年第1戰更是以0：3落後開局，但結果是10：4的大勝，就看今年能否複製相同劇本。

樂天桃猿 林立

延伸閱讀

中職／林立轟到猿隊應援區 首局首打席全壘打寫台灣大賽史上第2例

中職／G2不出賽名單出爐 雙方都列2洋將在內的4投手

中職／林政華先發有1場沒1場受關注 桃猿教頭有跟他說「你很珍貴」

中職／台灣大賽首扛先發 王政順第一次打擊要讓想法變單純

相關新聞

中職／林立轟到猿隊應援區 首局首打席全壘打寫台灣大賽史上第2例

樂天桃猿隊今天在台灣大賽第二戰有好的開始，林立首局首打席開轟，這僅是總冠軍賽史上第二次上演首局首打席全壘打，前一人為20...

日職／林岳平福岡巨蛋現場直擊 古林睿煬：打到明天才有趣

旅日投手古林睿煬今天對軟銀隊先發4.2局未失分，火腿隊終場以7：1擊敗軟銀，季後賽第2輪追平戰局，他在賽後「英雄訪問」笑...

日職／古林睿煬先發4.2局無失分退場 僅65球教練換人決定讓他勝投飛了

日本火腿隊在季後賽第2輪背水一戰，台灣投手古林睿煬今天在福岡巨蛋登板先發，投4.2局無失分，火腿打完前6局領先7分，系列...

日職／古林睿煬只差1出局未能勝投 日媒解釋火腿爭議調度

旅日投手古林睿煬今天首度在日職季後賽登板，對軟銀隊先發4.2局無失分，卻在5局下2出局時被監督新庄剛志換掉，失去勝投機會...

中職／兄弟G2變陣詹子賢、王政順上 換下2人與守備無關

中華職棒台灣大賽第二場今天在台北大巨蛋續戰，0勝1敗的中信兄弟隊推出洋投李博登期待止血，而面對樂天桃猿隊「雙冠王」威能帝...

中職／桃猿打線出爐！林政華扛先發 宋嘉翔搭檔威能帝

樂天桃猿隊在總冠軍賽先聲奪人，今天由王牌威能帝登板尋求2連勝，中信兄弟隊則由李博登同場過招。猿隊打線出爐，中外野手換上林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。