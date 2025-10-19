聽新聞
中職／林立轟到猿隊應援區 首局首打席全壘打寫台灣大賽史上第2例
樂天桃猿隊今天在台灣大賽第二戰有好的開始，林立首局首打席開轟，這僅是總冠軍賽史上第二次上演首局首打席全壘打，前一人為2011年第4戰Lamigo桃猿隊蔡建偉。
猿隊首戰以3：0贏球，今天尋求二連勝，面對兄弟洋投李博登，擔任第一棒的林立一開賽就把壓力丟給對手，直接將球轟上左外野看台上的猿隊應援區。
林立這一轟為今年總冠軍賽兩隊第一轟，更是總冠軍賽史上第二發首局首打席全壘打，過去唯一一例為2011年第4戰蔡建偉面對統一獅隊陳逸宸開砲，但該年猿隊最終以1勝4敗成為亞軍。
