日職／林岳平福岡巨蛋現場直擊 古林睿煬：打到明天才有趣

旅日投手古林睿煬今天對軟銀隊先發4.2局未失分，火腿隊終場以7：1擊敗軟銀，季後賽第2輪追平戰局，他在賽後「英雄訪問」笑說：「今天一定要贏，如果結束就太無聊了，打到明天才有趣。」

軟銀在系列賽完全擁有主場優勢，福岡巨蛋今天湧進爆滿39410人，統一獅隊總教練林岳平也和家人到場觀戰，賽後還和古林睿煬合照留念。

古林睿煬用65球完成4.2局任務退場，只被揮出2支安打，投出6次三振、1次保送，最快球速達157公里；火腿全場動用5名投手，只被軟銀揮出6支安打，包括7局下山川穗高陽春砲，終場以6分之差獲勝，古林睿煬特別用日語喊話：「明天也一起加油。」

火腿在系列賽毫無退路，古林睿煬的精采表現獲得肯定，日本媒體「日刊體育」指出，他用最快157公里的速球搭配曲球、指叉球在內的變化球，挑戰軟銀打線。面對17人次只被揮出2支安打。展現了出色的投球技術。

古林睿煬表示，連續幾場比賽仔細觀察軟銀，能理解對手並帶著這種心態投入比賽，雖然有點擔心，但告訴自己「別無選擇」就走上投手丘，能夠未失分退場感到相當開心。

軟銀成為季後賽第2輪首支2連勝後3連敗的球隊，兩隊明天進行最後一戰，火腿一定要贏球才能晉級總冠軍賽，就算和局收場也遭淘汰。

古林睿煬季後賽先發好投 笑稱「今天就結束太無聊」

【中央社／19日電】

「台灣金孫」古林睿煬日職季後賽決勝輪先發，4.2局無失分飆157公里，率火腿以7比1擊敗軟銀、扳平戰局。他接受英雄訪問笑說，今天就結束太無聊、抱必贏決心，並秀日文喊加油！

日本職棒季後賽6戰4勝制決勝輪，今天賽前福岡軟銀鷹隊取得3勝聽牌優勢，北海道日本火腿鬥士隊戰績2勝，關鍵的背水一戰，火腿派出台灣投手古林睿煬扛先發。

古林睿煬雖然首局有遇到狀況，一度被攻占上三壘，但與柳田悠岐纏鬥9球，飆出157公里火球，三振化解可能失分危機。

古林睿煬總計用65球投4.2局，僅被敲出2支安打，投出6次三振、1次四壞保送，無失分，最快球速157公里，沒能投滿5局就退場、無關勝敗。火腿終場以7比1搶勝、扳平戰局，明天將決勝第6戰。

古林睿煬賽後接受英雄訪問，先用日文跟球迷說「謝謝」；被問起今天抱持什麼心情先發，他笑說：「覺得今天一定要贏，今天就結束也太無聊了，明天再結束才有趣。」

對於關鍵比賽先發準備，古林睿煬表示，感謝隊友無私分享策略和想法，在調整上很順利，首局雖然有遇到危機，但想著一定不能失分、要守下來，不能太快就造成野手的壓力。

古林睿煬也感謝野手火力支援，「他們表現的很好，希望明天也可以繼續加油」。至於有沒有想對球迷說的話，古林睿煬也秀日文喊話：「明天也一起加油吧！」