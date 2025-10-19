日職／零失分好投交棒隊友 古林睿煬助火腿逆境扳平：真的很開心

快訊

聯合新聞網／ 綜合外電報導
古林睿煬在關鍵戰役繳出好表現。圖截自X
古林睿煬在關鍵戰役繳出好表現。圖截自X

效力日本火腿隊的台灣右投「金孫」古林睿煬在洋聯高潮系列賽關鍵第5戰銜命先發，繳出4.2局6K無失分的亮眼內容，幫助火腿以7比1再度擊敗軟銀，從0勝3敗的絕境連追3勝，硬是將系列賽逼進最終生死戰。

古林睿煬此戰展現絕佳狀況，開賽就以最快157公里的速球搭配曲球等徹底壓制對手，總計面對17名打者，一共只被敲出2支安打，並且送出6次三振。儘管在獲得勝投資格前被換下，但優質投球內容仍獲得許多好評。

賽後古林睿煬表示：「這幾場比賽我們對軟銀進行了充分分析，了解他們打線的特性。上次對戰結果不好，雖然心裡有點不安，但我告訴自己『只能全力以赴』。能在保持0失分的情況下把比賽交給隊友，真的很開心。」

古林原先因身體不適在季末進行休養，經過調整後於本月初恢復牛棚投球。例行賽他出賽數場拿下2勝2敗，對軟銀3場對戰取得1勝1敗，其中2戰達到優質先發。賽前他就曾說：「軟銀是一支很強的球隊，打者素質也很高。不論局面如何，我都會全力以赴，把自己所有的力量都展現出來。」

古林睿煬的壓制力為火腿打下勝利基礎，後續接手的山崎福也、加藤貴之、上原健太、田中正義等也順利封鎖對方打線，火腿也因此從0比3的絕對劣勢中連勝3場，締造高潮系列賽史上首見紀錄。

教練新庄剛志賽後興奮表示：「我一直說，只要從明天開始連贏4場，就會有新的戲碼上演。現在我們真的做到了。」

若火腿能在最終戰再下一城，將完成史無前例的4連勝大逆轉，從0%的晉級機率寫下奇蹟篇章。

