聽新聞
0:00 / 0:00
中職／林政華先發有1場沒1場受關注 桃猿教頭有跟他說「你很珍貴」
樂天桃猿隊昨天在台灣大賽先搶首勝，今天要在第二戰尋求延續氣勢，先發打線僅換兩人為捕手宋嘉翔、中外野手林政華。第一場先發的新人何品室融，昨天在6局下守備異動被換下，今天從板凳出發，今天總教練古久保健二指出，昨天換人調度是因他的腳有點抽筋，評價首戰內容給出「還好」評語，但也說這會是他未來成長重要的養分。
何品室融在季後挑戰賽表現搶眼，兩次都在第9局落後局面被派上場面對統一獅隊終結者陳韻文，結果都是安打，為他在總冠軍賽首戰搶下先發一席。
何品室融昨天3打席都是滾地球出局，6局下改由林政華接手中外野，今天則由林政華直接擔綱先發中外野手。
古久保指出，何品昨天的表現，畢竟沒有安打，以內容來看是還好，守備表現也是正常，沒有遇到比較困難的飛球，「但這些經驗對他未來面對一軍等級的選手會有幫助。」至於6局就啟動換人，他表示，「他可能是有點太亢奮，所以腳有點抽筋。」
林政華今年表現亮眼，在季後賽先發打線有一場、沒一場，出賽狀況持續備受球迷討論。古久保提到，成晉近況好，林立先前也有幾場有下場守備，但有和政華說，他今年的成績，對球隊來說是珍貴的戰力。
🔥 《2025MLB季後賽》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言