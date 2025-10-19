聽新聞
中職／台灣大賽首扛先發 王政順第一次打擊要讓想法變單純
中信兄弟隊在台灣大賽首戰輸球後，今天第二戰打線變陣換上詹子賢、王政順，王政順更是生涯首次要在台灣大賽站上打擊區，他說：「心態沒有太大改變，短期賽事，想法單純一點，把感覺、節奏找到。」
王政順去年總冠軍賽有過1場出賽，但是在第3戰後段上場代替一壘守備，沒有留下打擊紀錄，今天被排在先發第7棒、二壘手，對於首次的先發也說：「就是正常去做。」
雖然昨天打線1分未得，但王政順認為大家其實都已經準備好了，「我們要更大膽做自己，該怎麼發揮就發揮。過程打得沒那麼好，但昨天過了就過了，要繼續去享受比賽。」
外界認為樂天桃猿隊從季後挑戰賽打上來，氣勢正佳，王政順認為，其實沒有特別不一樣，「他們季賽也有氣勢好的時候，我們也有氣勢好的時候，就是兩支好球隊的較勁。」
