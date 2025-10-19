快訊

中職／大動作一吼釋放壓力 江忠城相隔6年的台灣大賽會緊張

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟隊投手江忠城在2025台灣大賽首戰登板。記者陳正興／攝影
中信兄弟隊投手江忠城在2025台灣大賽首戰登板。記者陳正興／攝影

彎曲著身子將臉深深埋在手套中大吼，中信兄弟隊投手江忠城昨晚中繼登板守住1局無失分後，真情流露，35歲的他不是第一次參加台灣大賽，但上一次已經是2019年。

兄弟昨天在台灣大賽首戰以0：3敗給樂天桃猿隊，不過先發投手羅戈5局失3分退場後，牛棚成功鎖住比分，也是總教練平野惠一在賽後點出的亮點之一。

江忠城就是在第6局接替羅戈登板，面對從第1棒林立開始的強力打者，江忠城先連抓2個出局數後，對林子偉投出四壞保送，但接著面對林智平從2好0壞投到2好3壞，最後終於成功三振，讓他忍不住以激動的方式鼓舞自己。

「有點緊張。」江忠城說：「畢竟很久沒有（參加台灣大賽），那就是釋放壓力。自己上場沒想太多，就是拿出最好能力，全力以赴。」

江忠城過去在總冠軍賽6度出賽，10.1局丟掉11分有10分責失，季後賽防禦率高達8.71，最近3次兄弟奪冠江忠城因為傷痛、狀況起起伏伏沒能進入名單，但今年終於獲得肯定，他說：「就是把自己準備好，終於能夠全力以赴。」

江忠城進入職棒後歷經右肩傷勢，右胸大肌開刀，去年球季結束又進行右手肘骨刺清除手術，更被放在60人保留名單外，後來才被球團簽回，經歷去年整季缺陣，在今年球季繳出後援20場、17.1局、被上壘率0.81、防禦率0.52的個人單季最佳成績。

中信兄弟隊投手江忠城在2025台灣大賽首戰登板。記者陳正興／攝影
中信兄弟隊投手江忠城在2025台灣大賽首戰登板。記者陳正興／攝影

台灣大賽 樂天桃猿

