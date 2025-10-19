中職／兄弟首戰輸球後…平野惠一拿出Netflix、握壽司比喻

中信兄弟隊在台灣大賽首戰輸球，今天在台北大巨蛋續戰樂天桃猿隊，總教練平野惠一認為短期賽事本來就不容易，也拿出「Netflix」、「握壽司」舉例，表達高潮迭起的劇情才讓棒球更有趣。

兄弟過去在台灣大賽0勝1敗起步還沒演出過逆轉奪冠，平野惠一表示，球隊的氣氛其實沒什麼改變，「短期賽不是可以簡單拿下的比賽，輸球之後怎麼站起來最重要，希望大家繼續關注我們，就像Netflix電影一樣會有高潮，預測不到結果才讓棒球這麼有趣。」

外界認為中職賽制讓年度第一的兄弟需要等待季後挑戰賽先打完，手感反而難維持，平野惠一認為，在球隊拿下年度第一時，就已經知道比賽的日程，「本來就要能夠推算出自己該做什麼。」

這段比賽空窗期兄弟也有安排與業餘成棒球隊的練習賽，平野惠一指出，投手確實有落差，但作為職棒球員不能當作藉口，「球速80公里、160公里，好的選手都會是一樣的打法，守備上軟弱滾地球、強勁飛球，也都是一樣的處理方式。」

平野惠一也強調，比賽不只是場上呈現出的結果，也很希望選手在後面準備的過程能讓大家看到，「就像是握壽司，我們只有看見捏好到吃下肚這一段，但在這之前需要非常多的準備，像是戲劇的後台一樣，也希望這段能夠呈現出來。」