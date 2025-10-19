快訊

日職／林岳平福岡巨蛋現場直擊 古林睿煬：打到明天才有趣

颱風+東北季風共伴效應 6縣市大雨特報「持續下到晚上」

美麗華摩天輪故障停擺 30男女受困驚魂逾半小時

中職／兄弟首戰輸球後…平野惠一拿出Netflix、握壽司比喻

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟隊總教練平野惠一。報系資料照片
中信兄弟隊總教練平野惠一。報系資料照片

中信兄弟隊在台灣大賽首戰輸球，今天在台北大巨蛋續戰樂天桃猿隊，總教練平野惠一認為短期賽事本來就不容易，也拿出「Netflix」、「握壽司」舉例，表達高潮迭起的劇情才讓棒球更有趣。

兄弟過去在台灣大賽0勝1敗起步還沒演出過逆轉奪冠，平野惠一表示，球隊的氣氛其實沒什麼改變，「短期賽不是可以簡單拿下的比賽，輸球之後怎麼站起來最重要，希望大家繼續關注我們，就像Netflix電影一樣會有高潮，預測不到結果才讓棒球這麼有趣。」

外界認為中職賽制讓年度第一的兄弟需要等待季後挑戰賽先打完，手感反而難維持，平野惠一認為，在球隊拿下年度第一時，就已經知道比賽的日程，「本來就要能夠推算出自己該做什麼。」

這段比賽空窗期兄弟也有安排與業餘成棒球隊的練習賽，平野惠一指出，投手確實有落差，但作為職棒球員不能當作藉口，「球速80公里、160公里，好的選手都會是一樣的打法，守備上軟弱滾地球、強勁飛球，也都是一樣的處理方式。」

平野惠一也強調，比賽不只是場上呈現出的結果，也很希望選手在後面準備的過程能讓大家看到，「就像是握壽司，我們只有看見捏好到吃下肚這一段，但在這之前需要非常多的準備，像是戲劇的後台一樣，也希望這段能夠呈現出來。」

平野惠一 棒球 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／怠慢守備送對手二壘打 平野惠一：那是不好的漏洞

中職／打線凍結讓象迷有悔恨回憶 平野惠一：非常抱歉

中職／中信兄弟林志綱帶2個手套拚總冠軍 心態不同渴望更強烈

中職／兄弟台灣大賽捕手取捨考量 徐博瑋獲讚「精神力」好

相關新聞

日職／林岳平福岡巨蛋現場直擊 古林睿煬：打到明天才有趣

旅日投手古林睿煬今天對軟銀隊先發4.2局未失分，火腿隊終場以7：1擊敗軟銀，季後賽第2輪追平戰局，他在賽後「英雄訪問」笑...

日職／古林睿煬先發4.2局無失分退場 僅65球教練換人決定讓他勝投飛了

日本火腿隊在季後賽第2輪背水一戰，台灣投手古林睿煬今天在福岡巨蛋登板先發，投4.2局無失分，火腿打完前6局領先7分，系列...

日職／古林睿煬只差1出局未能勝投 日媒解釋火腿爭議調度

旅日投手古林睿煬今天首度在日職季後賽登板，對軟銀隊先發4.2局無失分，卻在5局下2出局時被監督新庄剛志換掉，失去勝投機會...

中職／兄弟G2變陣詹子賢、王政順上 換下2人與守備無關

中華職棒台灣大賽第二場今天在台北大巨蛋續戰，0勝1敗的中信兄弟隊推出洋投李博登期待止血，而面對樂天桃猿隊「雙冠王」威能帝...

中職／桃猿打線出爐！林政華扛先發 宋嘉翔搭檔威能帝

樂天桃猿隊在總冠軍賽先聲奪人，今天由王牌威能帝登板尋求2連勝，中信兄弟隊則由李博登同場過招。猿隊打線出爐，中外野手換上林...

MLB／大谷二刀流實在太瘋狂 官網列出創造WS歷史5種方式

大谷翔平昨天在國聯冠軍賽第4戰不但轟出三響砲，而且登板先發6局無失分，狂飆10次三振，領軍道奇隊4連勝橫掃釀酒人隊，連續...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。