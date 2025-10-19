日職／火腿3連勝追平戰局 古林睿煬拚季後賽首勝再等等

日本火腿隊台灣投手古林睿煬今天首次在季後賽亮相，對軟銀隊先發4.2局未失分，只差1個出局數就能勝投卻被換掉，火腿終場仍以7：1獲勝，季後賽第2輪追平戰局，明天最後一戰全力爭取總冠軍賽門票。

古林睿煬在福岡巨蛋登板先發，用65球完成4.2局任務退場，只被揮出兩支安打，投出6次三振、1次保送，最快球速達157公里，未能投滿5局也失去勝投機會。

兩隊打完前3局都未得分，火腿4局上點燃首波攻勢，石井一成揮出安打，雷耶斯（Franmil Reyes）、郡司裕也連續保送，清宮幸太郎內野滾地球攻下全場第1分，田宮裕涼高飛犧牲打再下一城，接著萬波中正、矢澤宏太連續安打攻下1分，取得3：0領先。

火腿5局上攻勢再起，水谷瞬安打，雷耶斯、郡司裕也又是連續保送，清宮幸太郎揮出二壘打攻下兩分，田宮裕涼再次犧牲打送回隊友，領先優勢擴大到6分。

古林睿煬5局下被栗原陵矢被揮出二壘打，接著讓山川穗高揮出右外野高飛球，再三振海野隆司形成2出局，火腿監督新庄剛志換上第2任投手山崎福也，解決牧原大成結束這個半局。

火腿6局上再靠萬波中正三壘打、軟銀內野失誤攻下1分，比數變成7：0；軟銀直到7局下才靠山川穗高陽春砲攻下唯一分數，終場以6分之差落敗。

山崎福也中繼1.1局無失分奪勝，軟銀先發投手大津亮介投3.2局失3分吞敗。

軟銀以太平洋聯盟冠軍身分保送1勝，而且完全擁有主場優勢，系列賽前兩戰贏球後「聽牌」，接下來火腿3連勝追平戰局，兩隊明天進行殊死戰，勝隊晉級總冠軍賽，25日起和阪神隊爭奪「日本一」頭銜。