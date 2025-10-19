快訊

習近平電賀鄭麗文當選國民黨主席 提92共識與反台獨

T17、T18新壽拋新讓步 李四川曝1關鍵不可行…本周提備案

換季別只是將冷氣關機！台電曝正確保養「5步」：明年更省電

中職／統一獅成「流浪獅」？ 蔡其昌安慰「標哥」：台灣大賽後全力協調

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
中職會長蔡其昌（左二）今天南下高雄，和立委邱議瑩（中）、統一獅「標哥」何信標（右三）及高雄球迷開啟吃播，大聊棒球經。記者張議晨／攝影
中職會長蔡其昌（左二）今天南下高雄，和立委邱議瑩（中）、統一獅「標哥」何信標（右三）及高雄球迷開啟吃播，大聊棒球經。記者張議晨／攝影

中職統一獅無緣晉級今年台灣大賽，中職會長蔡其昌今天南下高雄，與立委邱議瑩、統一獅「標哥」何信標碰面聊棒球，蔡一見到「標哥」，特別說要來安慰他一下，標哥則打趣回應「確實很難過」，後面兩人提到「流浪獅」議題，蔡笑著說，「你是不是想問亞太棒球場？」等台灣大賽結束後他會全力協調。

蔡其昌、邱議瑩都是資深棒球迷，今天邱議瑩邀請蔡其昌南下高雄，到鳳山「勇記無敵蘿蔔糕」品嚐小吃，該店老闆洪政勇也是資深球迷，整間店從內到外滿滿棒球元素，是鳳山乃至高雄球迷聚會聖地。

蔡其昌笑說，聽說「勇哥」這裡有好吃蘿蔔糕，正好他得知「標哥」也要來，一定要來捧場，也順帶安慰一下標哥，來跟球迷見見面。

在洪政勇引介下，邱議瑩、蔡其昌直接在店裡開起吃播，大聊棒球經，蔡還點名副總統蕭美琴、邱議瑩也是資深棒球迷。

蔡笑說，蕭美琴年輕時不僅迷統一獅，更是獅隊球星黃甘霖的「迷妹」，邱議瑩則回應，是蕭美琴愛看黃甘霖，我是陪著她去看，「我是兄弟球迷！」

會中有球迷提及高雄欠缺簡易棒球場等問題，有時還需遠道屏東、潮州等地商界球場才能順利比賽，希望邱議瑩未來能協助球迷爭取球場，讓棒球參與基數擴大，球迷才能成長。

蔡其昌則補充，前幾天跟邱議瑩去北海道考察，「她都在認真看球場，看北海道怎麼規劃球場，營收怎麼來，一年要花費多少錢」，看得出來她很認真在做功課。

邱議瑩說，很多職棒球星都來自高雄，包含高雄是否需要大巨蛋，簡易球場設置等，是她一直思考的地方，如何發展運動產業是她未來的重點。

會中統一獅「標哥」何信標特別稱讚蔡其昌就任中職會長後帶來的變革，蔡則打趣回應「我知道你想說亞太棒球場」，標哥則回「不說難過的事情啦」，蔡其昌允諾，等台灣大賽結束會全力協調，讓流浪獅有個家。

中職會長蔡其昌（左二）今天南下高雄，和立委邱議瑩（中）、統一獅「標哥」何信標（右三）及高雄球迷開啟吃播，大聊棒球經。記者張議晨／攝影
中職會長蔡其昌（左二）今天南下高雄，和立委邱議瑩（中）、統一獅「標哥」何信標（右三）及高雄球迷開啟吃播，大聊棒球經。記者張議晨／攝影
中職會長蔡其昌（左二）今天南下高雄，和立委邱議瑩（中）、統一獅「標哥」何信標（右三）及高雄球迷開啟吃播，大聊棒球經。記者張議晨／攝影
中職會長蔡其昌（左二）今天南下高雄，和立委邱議瑩（中）、統一獅「標哥」何信標（右三）及高雄球迷開啟吃播，大聊棒球經。記者張議晨／攝影

棒球 統一獅 台灣大賽

延伸閱讀

【重磅快評】邱議瑩兩串蕉難救蕉農變焦農的困境

否認明年2月接立院黨團總召 蔡其昌：沒這件事情

影／不是蔡其昌…賴總統欽點她參戰2026選台中市長？何欣純回應了

經典賽／台灣大賽後名單整體評估 11月情蒐日韓交流賽

相關新聞

日職／古林睿煬先發4.2局無失分退場 僅65球教練換人決定讓他勝投飛了

日本火腿隊在季後賽第2輪背水一戰，台灣投手古林睿煬今天在福岡巨蛋登板先發，投4.2局無失分，火腿打完前6局領先7分，系列...

日職／古林睿煬只差1出局未能勝投 日媒解釋火腿爭議調度

旅日投手古林睿煬今天首度在日職季後賽登板，對軟銀隊先發4.2局無失分，卻在5局下2出局時被監督新庄剛志換掉，失去勝投機會...

中職／兄弟G2變陣詹子賢、王政順上 換下2人與守備無關

中華職棒台灣大賽第二場今天在台北大巨蛋續戰，0勝1敗的中信兄弟隊推出洋投李博登期待止血，而面對樂天桃猿隊「雙冠王」威能帝...

中職／桃猿打線出爐！林政華扛先發 宋嘉翔搭檔威能帝

樂天桃猿隊在總冠軍賽先聲奪人，今天由王牌威能帝登板尋求2連勝，中信兄弟隊則由李博登同場過招。猿隊打線出爐，中外野手換上林...

MLB／大谷二刀流實在太瘋狂 官網列出創造WS歷史5種方式

大谷翔平昨天在國聯冠軍賽第4戰不但轟出三響砲，而且登板先發6局無失分，狂飆10次三振，領軍道奇隊4連勝橫掃釀酒人隊，連續...

12強／中華隊好棒！陳傑憲獲WBSC年度球員、曾豪駒最佳教頭

2025年第六屆世界棒壘總會（WBSC）會員大會今天於泰國曼谷舉辦，會中不僅亞洲棒球總會（BFA）會長暨中華民國棒球協會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。