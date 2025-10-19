中職／統一獅成「流浪獅」？ 蔡其昌安慰「標哥」：台灣大賽後全力協調

中職統一獅無緣晉級今年台灣大賽，中職會長蔡其昌今天南下高雄，與立委邱議瑩、統一獅「標哥」何信標碰面聊棒球，蔡一見到「標哥」，特別說要來安慰他一下，標哥則打趣回應「確實很難過」，後面兩人提到「流浪獅」議題，蔡笑著說，「你是不是想問亞太棒球場？」等台灣大賽結束後他會全力協調。

蔡其昌、邱議瑩都是資深棒球迷，今天邱議瑩邀請蔡其昌南下高雄，到鳳山「勇記無敵蘿蔔糕」品嚐小吃，該店老闆洪政勇也是資深球迷，整間店從內到外滿滿棒球元素，是鳳山乃至高雄球迷聚會聖地。

蔡其昌笑說，聽說「勇哥」這裡有好吃蘿蔔糕，正好他得知「標哥」也要來，一定要來捧場，也順帶安慰一下標哥，來跟球迷見見面。

在洪政勇引介下，邱議瑩、蔡其昌直接在店裡開起吃播，大聊棒球經，蔡還點名副總統蕭美琴、邱議瑩也是資深棒球迷。

蔡笑說，蕭美琴年輕時不僅迷統一獅，更是獅隊球星黃甘霖的「迷妹」，邱議瑩則回應，是蕭美琴愛看黃甘霖，我是陪著她去看，「我是兄弟球迷！」

會中有球迷提及高雄欠缺簡易棒球場等問題，有時還需遠道屏東、潮州等地商界球場才能順利比賽，希望邱議瑩未來能協助球迷爭取球場，讓棒球參與基數擴大，球迷才能成長。

蔡其昌則補充，前幾天跟邱議瑩去北海道考察，「她都在認真看球場，看北海道怎麼規劃球場，營收怎麼來，一年要花費多少錢」，看得出來她很認真在做功課。

邱議瑩說，很多職棒球星都來自高雄，包含高雄是否需要大巨蛋，簡易球場設置等，是她一直思考的地方，如何發展運動產業是她未來的重點。