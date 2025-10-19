快訊

中職／兄弟G2變陣詹子賢、王政順上 換下2人與守備無關

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟先發投手李博登。 報系資料照
中華職棒台灣大賽第二場今天在台北大巨蛋續戰，0勝1敗的中信兄弟隊推出洋投李博登期待止血，而面對樂天桃猿隊「雙冠王」威能帝，打線上曾頌恩、岳東華下，換上詹子賢、王政順。

談到今天的先發打線，兄弟總教練平野惠一表示，就是把最好的陣容排出來，也澄清與昨天曾頌恩、岳東華的守備瑕疵沒有關係，「東華後半段會上。」

中信兄弟隊台灣大賽G2先發陣容

1棒黃韋盛，三壘手

2棒岳政華，中外野手

3棒王威晨，指定打擊

4棒許基宏，一壘手

5棒詹子賢，左外野手

6棒江坤宇，游擊手

7棒王政順，二壘手

8棒宋晟睿，右外野手

9棒高宇杰，捕手

先發投手：李博登

樂天桃猿 岳東華 中信兄弟

