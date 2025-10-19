聽新聞
中職／兄弟G2變陣詹子賢、王政順上 換下2人與守備無關
中華職棒台灣大賽第二場今天在台北大巨蛋續戰，0勝1敗的中信兄弟隊推出洋投李博登期待止血，而面對樂天桃猿隊「雙冠王」威能帝，打線上曾頌恩、岳東華下，換上詹子賢、王政順。
談到今天的先發打線，兄弟總教練平野惠一表示，就是把最好的陣容排出來，也澄清與昨天曾頌恩、岳東華的守備瑕疵沒有關係，「東華後半段會上。」
中信兄弟隊台灣大賽G2先發陣容
1棒黃韋盛，三壘手
2棒岳政華，中外野手
3棒王威晨，指定打擊
4棒許基宏，一壘手
5棒詹子賢，左外野手
6棒江坤宇，游擊手
7棒王政順，二壘手
8棒宋晟睿，右外野手
9棒高宇杰，捕手
先發投手：李博登
