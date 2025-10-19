中職／曾豪駒看報導才知獲WBSC年度教頭 讚陳傑憲實至名歸

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
曾豪駒。攝影／余承翰
曾豪駒。攝影／余承翰

2025年第六屆世界棒壘總會（WBSC）會員大會昨天在泰國曼谷舉辦，會中頒發年度獎項，帶領中華隊在世界12強棒球賽奪冠的總教練曾豪駒、隊長陳傑憲獲選2024年度總教練以及年度球員，曾豪駒目前正領軍樂天桃猿隊出戰總冠軍賽，今天接受媒體聯訪感謝全體球員、教練的努力才有這樣的成果。

曾豪駒表示，自己也是在昨天比賽後看到報導，要謝謝全體球員、教練的努力，「大家一起得到這個榮耀，希望台灣往後有更多好成績、球員有好表現。」

他也大讚陳傑憲實至名歸，「整個比賽表現都是很棒，這是大家有目共睹，希望有更多好選手跳出來。」

中華隊參戰明年世界棒球經典賽，已在進行大名單聯繫，曾豪駒對此低調回應：「一切都等台灣大賽結束後再做規畫。」

曾豪駒 陳傑憲 樂天桃猿

