習近平電賀鄭麗文當選國民黨主席 提92共識與反台獨

T17、T18新壽拋新讓步 李四川曝1關鍵不可行…本周提備案

換季別只是將冷氣關機！台電曝正確保養「5步」：明年更省電

日職／古林睿煬只差1出局未能勝投 日媒解釋火腿爭議調度

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
古林睿煬。截圖自畫面
古林睿煬。截圖自畫面

旅日投手古林睿煬今天首度在日職季後賽登板，對軟銀隊先發4.2局無失分，卻在5局下2出局時被監督新庄剛志換掉，失去勝投機會，這個不尋常的調度立刻引發討論。

日本火腿隊4、5局上都攻下3分，擴大成6：0領先，古林睿煬投球表現也不差，前4局只被揮出1支安打，5局下面對首名打者栗原陵矢被揮出二壘打，接著讓山川穗高揮出右外野高飛球，再三振海野隆司形成2出局。

但新庄剛志此時決定換上第2任投手山崎福也，古林睿煬只差1個出局數，未投滿5局也失去勝投資格。

古林睿煬只投65球退場，面對17人次被揮出兩支安打，投出6次三振、1次保送，最快球速達157公里，完全封鎖軟銀攻勢；現場日本媒體指出，古林睿煬只差1人次就能勝投，但球隊充分利用短期系列賽才能提供的後援投手優勢，以6分領先優勢進入後半段比賽。

儘管古林睿煬失去勝投機會，火腿投手教練加藤武治肯定他的投球表現，說他真的投得很好。

