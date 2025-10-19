快訊

中職／桃猿打線出爐！林政華扛先發 宋嘉翔搭檔威能帝

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
樂天桃猿隊威能帝。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊威能帝。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊在總冠軍賽先聲奪人，今天由王牌威能帝登板尋求2連勝，中信兄弟隊則由李博登同場過招。猿隊打線出爐，中外野手換上林政華先發，捕手由宋嘉翔搭檔先發投手威能帝。

猿隊首戰打線敲出9安，以3：0擊敗兄弟，在聯盟防禦王羅戈把關的戰役中搶下重要勝利，今天要爭取在客場連搶兩勝。

樂天桃猿隊台灣大賽G2先發陣容

1棒 林立 指定打擊

2棒 陳晨威 左外野手

3棒 林子偉 二壘手

4棒 林智平 三壘手

5棒 梁家榮 一壘手

6棒 林承飛 游擊手

7棒 宋嘉翔 捕手

8棒 成晉 右外野手

9棒 林政華 中外野手

先發投手：威能帝

