聽新聞
0:00 / 0:00
中職／桃猿打線出爐！林政華扛先發 宋嘉翔搭檔威能帝
樂天桃猿隊在總冠軍賽先聲奪人，今天由王牌威能帝登板尋求2連勝，中信兄弟隊則由李博登同場過招。猿隊打線出爐，中外野手換上林政華先發，捕手由宋嘉翔搭檔先發投手威能帝。
猿隊首戰打線敲出9安，以3：0擊敗兄弟，在聯盟防禦王羅戈把關的戰役中搶下重要勝利，今天要爭取在客場連搶兩勝。
樂天桃猿隊台灣大賽G2先發陣容
1棒 林立 指定打擊
2棒 陳晨威 左外野手
3棒 林子偉 二壘手
4棒 林智平 三壘手
5棒 梁家榮 一壘手
6棒 林承飛 游擊手
7棒 宋嘉翔 捕手
8棒 成晉 右外野手
9棒 林政華 中外野手
先發投手：威能帝
🔥 《2025MLB季後賽》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言