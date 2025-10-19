聽新聞
日職／古林睿煬先發4.2局無失分退場 僅65球教練換人決定讓他勝投飛了
日本火腿隊在季後賽第2輪背水一戰，台灣投手古林睿煬今天在福岡巨蛋登板先發，投4.2局無失分，火腿打完前6局領先7分，系列賽很有機會追平戰局。
最後這場比賽，火腿7：1獲勝，在太平洋聯盟高潮系列賽0勝3負落後下，連趕三場，追成3勝3負，明天進行第七戰決出進軍日本一隊伍。賽後古林睿煬雖未勝投，但接受英雄訪問。
古林睿煬用65球完成4.2局任務退場，面對17人次只被揮出兩支安打，投出6次三振、1次保送，完全封鎖軟銀攻勢，只差1個出局數無法成為勝投。
兩隊打完前3局都未得分，火腿4局上點燃首波攻勢，石井一成揮出安打，雷耶斯（Franmil Reyes）、郡司裕也連續保送，清宮幸太郎內野滾地球攻下全場第1分，田宮裕涼高飛犧牲打再下一城，接著萬波中正、矢澤宏太連續安打攻下1分，取得3：0領先。
火腿5局上攻勢再起，水谷瞬安打，雷耶斯、郡司裕也又是連續保送，清宮幸太郎揮出二壘打攻下兩分，田宮裕涼再次犧牲打送回隊友，領先優勢擴大到6分。
火腿攻勢不斷，6局上萬波中正揮出三壘打，再靠軟銀內野失誤得分，比數變成7：0。
軟銀以太平洋聯盟冠軍身分保送1勝，而且完全擁有主場優勢，系列賽前兩戰贏球後「聽牌」，接下來火腿2連勝，今天又是大幅領先局面。
