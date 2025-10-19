MLB／大谷二刀流實在太瘋狂 官網列出創造WS歷史5種方式

大谷翔平昨天在國聯冠軍賽第4戰不但轟出三響砲，而且登板先發6局無失分，狂飆10次三振，領軍道奇隊4連勝橫掃釀酒人隊，連續兩年挺進世界大賽（World Series）；大聯盟官網今天列出大谷可能創造世界大賽歷史的5種方式，難度最高的無安打比賽或完全比賽也在其中。

世界大賽將於25日開打，道奇還在等對手出爐，水手隊目前在美聯冠軍賽3勝2敗領先藍鳥隊，最快明天就有結果；官網記者卡斯楚文斯（Anthony Castrovince）按照從「最有可能發生」到「最不可能發生」的順序，列出大谷可能改寫世界大賽紀錄的5種方法。

第一、登板投球展現最佳攻擊火力。

過去季後賽投手單場最多3安、1支全壘打、4分打點、7個壘打數，大谷可能只要單場雙響砲就可改寫一堆紀錄，無論他在投手丘上的表現如何，這是小菜一碟；這對大谷來說，似乎是一個很低的門檻。

第二、最佳二刀流表現。

過去單場最佳有兩個例子，1926年第3戰紅雀隊投手海恩斯（Jesse Haines）對洋基隊完封勝，3打數2安打，包括1支全壘打，攻下兩分打點；1988年第2戰道奇投手郝西瑟（Orel Hershiser）對運動家隊完封勝，投出8次三振，3打數3安打，包括兩支二壘打，攻下1分打點。

第三、以後援投手身分出賽而且關鍵打擊建功。

道奇目前牛棚幫助很少，季後賽愈打愈久時，投手扮演非傳統角色的任何事都可能發生；今年季後賽開打前，教練團曾經考慮把大谷放在牛棚，可能比先發輪值更有價值，最終選擇最適合他的常規路線，扛起先發重任。

但不難想像，大谷仍有可能在比賽後半段退出指定打擊，變成後援投手投1局的情況。

第四、單場4支全壘打。

這個選項適用世界大賽所有球員，包括大谷。

世界大賽出現個人單場4響砲年份可能就是今年，因為這是史上首次例行賽出現3次球員單場4轟的球季。

季後賽從未有人單場4響砲，大谷昨天3響砲是史上第13次，過去例行賽加季後賽一共24場完全比賽，但單場4響砲只有21次更罕見；大谷如果轟出新紀錄，將立刻躋身史上最偉大表現之一，而且不必投任何一球。

第五、無安打或完全比賽。

大谷生涯8年100場登板先發只有一場完投紀錄，今年從Tommy John手術恢復後，單場最多只投6局，所以這看起來非常值得懷疑。

洋基投手拉森（Don Larsen）在1956年世界大賽投出完全比賽，費城人隊哈勒戴（Roy Halladay ）也在2010年分區系列賽投出無安打比賽，太空人隊4名投手則在2022年世界大賽第4戰聯手無安打。