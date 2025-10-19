棒球／辜仲諒連任 WBSC 執行副會長 鞏固台灣在棒壇核心地位

2025年第六屆世界棒壘總會（World Baseball Softball Confederation, WBSC）會員大會昨（18）日於泰國曼谷舉辦，在全球129個國家和地區、近300位會員代表共同見證下，亞洲棒球總會（Baseball Federation of Asia, BFA）會長暨中華民國棒球協會理事長辜仲諒成功連任WBSC執行副會長，鞏固台灣於國際棒壇核心地位。

辜仲諒昨日再度連任世界棒壘球總會執行副會長，賴清德總統、外交部長林佳龍特別發出賀電恭賀。

棒運人士表示，這表達國人對辜仲諒將台灣打造為國際棒壇重鎮寄予厚望，期望辜仲諒未來多在國際間奔走、交流，爭取下一任世界棒總會長一職，讓台灣成為推動世界棒球運動的核心地位。

辜仲諒表示，棒球是充滿智慧、挑戰與教育性質的運動，他將持續協助WBSC會長Riccardo Fraccari團結五大洲之棒壘球大家庭，積極推動棒壘球成為奧運常設項目，促進亞洲地區與各大洲的賽事交流，擴大棒球參與人口，推廣永不放棄、遇強則強的棒球精神，以運動打造一個美好世界。

WBSC大會為世界棒壇最重要的會議，每兩年召開一次，商議全球棒壘球發展規劃，辜仲諒並獲頒WBSC「金鑽榮譽獎章」，讚揚其遠見、教育理念以及扎根亞洲基層棒球的傑出貢獻，為此次WBSC大會唯一獲此殊榮的亞洲棒壇人士。

WBSC大會介紹辜仲諒為「金鑽榮譽獎章」獲獎人選時，特別提及他是金融界知名企業家也是台灣最大金融控股公司之一中國信託金控的大股東，中信兄弟（CTBC Brothers）在中華職棒大聯盟屢創佳績，中華隊也於2024年在WBSC世界棒球十二強賽（P12）勇奪冠軍。

棒球是台灣國球，辜仲諒於2022年接任WBSC執行副會長之後，運用其影響力落實「棒球外交」，爭取P12預賽、世界棒球經典賽（WBC）資格賽，以及U12、U15、U18世界盃落腳台灣，不僅成功打響台灣承辦賽事的聲譽，也讓中華隊在家鄉站上國際棒球舞臺。



