辜仲諒獲頒WBSC 「金鑽榮譽獎章」 盼用台灣經驗助力亞洲

世界棒壘球總會（World Baseball Softball Confederation, WBSC）執行副會長辜仲諒18日上午獲頒WBSC「金鑽榮譽獎章」，表彰其遠見、教育理念以及扎根亞洲基層棒球的傑出貢獻，不僅強化亞洲棒球根基，更啟發新一代運動員與球迷。WBSC會長Riccardo Fraccari指出，WBSC相當看重亞洲地區棒球發展，包括東南亞、印度、中國大陸等市場，希望借重辜仲諒的成功經驗與卓越能力，協助WBSC將棒球運動的觸角，繼續延伸到亞洲各地複製「臺灣經驗」，助力亞洲棒球發展。

此項「金鑽榮譽獎章」自2019年起頒發予全世界推動棒球有特殊功績者，之前只有六人獲得此殊榮。Riccardo Fraccari 表示，辜仲諒在臺灣從推動基層棒球做起，接手經營職棒球隊後，致力於掃蕩打假球，促使臺灣職棒重新發展，並促進亞洲棒球運動及世界棒球風氣，貢獻卓著。

辜仲諒指出，棒球不應只屬於少數強國，而應成為整個亞洲共享的文化與運動語言，透過運動賽事彼此交流、建立友誼，團結是亞洲棒球的重要文化，因此臺灣、日本等棒球強國應協助棒球運動仍在發展中的國家，從東南亞、南亞一路到西亞的沙烏地阿拉伯，都希望借鏡「臺灣經驗」，這次自WBSC大會，他已實際著手推動沙烏地阿拉伯等亞洲各國棒球發展。

今年中職進場的球迷人次突破360萬人次，創下歷史新高。曾多次來臺、見證十年來臺灣棒球發展的Riccardo Fraccari提及，在辜仲諒多年努力下，目前臺灣擁有非常健全的職棒環境，各級基層棒球也發展良好，廣大球迷樂意進場看球，他也受邀到台北大巨蛋觀賞國際賽事，滿場球迷的熱情令他難忘，這是獨一無二的「臺灣經驗」。