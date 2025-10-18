快訊

12強／中華隊好棒！陳傑憲獲WBSC年度球員、曾豪駒最佳教頭

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
12強冠軍賽中華隊隊長陳傑憲（圖）。記者許正宏／攝影
12強冠軍賽中華隊隊長陳傑憲（圖）。記者許正宏／攝影

2025年第六屆世界棒壘總會（WBSC）會員大會今天於泰國曼谷舉辦，會中不僅亞洲棒球總會（BFA）會長暨中華民國棒球協會理事長辜仲諒成功連任WBSC執行副會長，12強中華隊總教練曾豪駒、隊長陳傑憲也都獲得年度獎項表揚。

辜仲諒今天上午獲頒WBSC「金鑽榮譽獎章」時，大會介紹提及，他有著台灣最大金融控股公司之一中國信託金控的大股東身分，在他的領導與支持下，中信兄弟多年來在中華職棒大聯盟屢創佳績，而中華隊也於去年在世界十二強棒球賽奪冠。

今天WBSC大會官方手冊封面上，就有陳傑憲在12強開轟後雙手比著胸口的經典畫面，而中華隊12強精彩表現，也讓總教練曾豪駒以及陳傑憲獲得2024年年度總教練以及年度球員。

曾豪駒。攝影／余承翰
曾豪駒。攝影／余承翰

陳傑憲 中華隊 棒球

相關新聞

中職／殘血魔神樂鎖死滿血兄弟 桃猿台灣大賽先搶首勝

乘著季後挑戰賽3連勝逆轉的氣勢，樂天桃猿隊今天在總冠軍賽首戰又強壓兄弟，洋投魔神樂繳出7局無失分好投，梁家榮雙安貢獻兩分...

中職／猿搶首勝後再推威能帝 兄弟李博登先發避免2連敗

中華職棒台灣大賽首戰由樂天桃猿隊以3：0擊敗中信兄弟隊，搶下首勝，明天第二場在台北大巨蛋續戰，猿隊推出投手雙冠王威能帝，...

棒球／凍蒜！辜仲諒連任WBSC執行副會長 賴清德勉豐厚體育能量

2025年第六屆世界棒壘總會（WBSC）會員大會今天於泰國曼谷盛大舉辦，在全球129個國家和地區、近300位會員代表共同...

中職／打線凍結讓象迷有悔恨回憶 平野惠一：非常抱歉

中信兄弟隊在台灣大賽首戰以0：3敗給樂天桃猿隊，賽後總教練平野惠一先感謝4萬球迷的進場看球，但對於讓象迷帶著遺憾離場感到...

中職／陳晨威「偷」到二壘打是弄巧成拙 幸運1個沒注意、1個沒聽到

樂天桃猿隊今天在總冠軍賽首戰以3：0完封中信兄弟隊，先搶下開門紅，兄弟遭到封鎖，4局上還出現疏忽守備，讓陳晨威偷上二壘，...

中職／怠慢守備送對手二壘打 平野惠一：那是不好的漏洞

中信兄弟隊在今年台灣大賽首戰以3：0輸給樂天桃猿隊，4局上讓陳晨威抓到「守備怠慢」跑出的二壘安打，讓兄弟總教練平野惠一直...

