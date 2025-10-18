聽新聞
12強／中華隊好棒！陳傑憲獲WBSC年度球員、曾豪駒最佳教頭
2025年第六屆世界棒壘總會（WBSC）會員大會今天於泰國曼谷舉辦，會中不僅亞洲棒球總會（BFA）會長暨中華民國棒球協會理事長辜仲諒成功連任WBSC執行副會長，12強中華隊總教練曾豪駒、隊長陳傑憲也都獲得年度獎項表揚。
辜仲諒今天上午獲頒WBSC「金鑽榮譽獎章」時，大會介紹提及，他有著台灣最大金融控股公司之一中國信託金控的大股東身分，在他的領導與支持下，中信兄弟多年來在中華職棒大聯盟屢創佳績，而中華隊也於去年在世界十二強棒球賽奪冠。
今天WBSC大會官方手冊封面上，就有陳傑憲在12強開轟後雙手比著胸口的經典畫面，而中華隊12強精彩表現，也讓總教練曾豪駒以及陳傑憲獲得2024年年度總教練以及年度球員。
