中職／魔神樂殘血好投有腎上腺素幫 古久保感謝左外野猿迷應援

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
樂天桃猿總教練古久保健二（左二）賽後擁抱投手魔神樂（右二）。記者陳正興／攝影
樂天桃猿隊在季後挑戰賽打好打滿，休息4天又戰台灣大賽，第一場就靠魔神樂7局無失分好投，以3：0擊敗以逸待勞的中信兄弟隊，總教練古久保健二看到、聽到左外野滿滿猿迷的應援聲說：「打從心底感謝他們。」

魔神樂今天能夠繳出好成績，他歸功跟捕手張閔勛的搭配，「一開始就討論好策略，這是今天有好表現的關鍵，自己就是投好每一球，運用所有球種去搭配。」

魔神樂今天被敲出的3支安打還有投出1次保送，都集中在前4局，5到7局則是連抓9個出局數，他表示：「自己也知道要避免錯誤，就是專注每個打者，去抓下出局數。」

雖然在季後挑戰賽最後一戰才中繼登板，休息4天就又要扛起先發，魔神樂表示，大家都是從春訓開始就為此準備，要讓自己在漫長的賽季中能夠保持一樣甚至更好的表現，「重點還是享受每一場比賽，今天滿場局面，腎上腺素也有幫忙。」

樂天桃猿中職總冠軍賽先奪一勝，球員場中慶祝。記者陳正興／攝影
古久保健二表示，大家從挑戰賽打上來，選手身上多少有些疲勞，「他們不會講出來，而是在場上拿出最好的表現，作為教練也是要全力幫助他們。」

今天這場台灣大賽開幕戰在台北大巨蛋吸引4萬人滿場，雖然象迷佔多數，但左外野從一樓到五樓都是滿滿猿迷，古久保也說：「賽前練習就看他們坐滿滿，應援的聲音不輸給主場球迷，打從心底感謝他們。」

