中職／挑戰者首戰撂倒王者 梁家榮：咬緊牙根也要看好自己

樂天桃猿隊例行賽面對羅戈5戰5敗，卻在總冠軍賽一試過關，今天在他5局投球任內攻下3分，終場以3：0完封中信兄弟隊。從羅戈手中敲出雙安、兩分打點的梁家榮，形容猿隊是「挑戰者」，面對「王者」兄弟，期盼延續挑戰賽的韌性，展現不服輸的一面。

猿隊首局就由開路先鋒林立敲安加盜壘站上得點圈，梁家榮安打開張分數；第3局林子偉敲安、林智平保送再度開啟攻勢，梁家榮再以安打貢獻打點，羅戈因暴投多掉1分，猿隊取得3：0領先。

梁家榮指出，羅戈的球很犀利，抓準第一顆想搶好球的心態，第一局積極進攻，「第一顆進攻對我們比較有優勢，也是今天剛好有好的結果。」

猿隊逆勢打進總冠軍賽，本周末還能站在賽場上，對他們充滿不可思議，梁家榮也說：「畢竟從季後賽劣勢打上來，可能也許一路上不被看好，我咬緊牙根也要看好自己。」他說猿隊在這波系列賽是以「挑戰者」姿態面對「王者」，「想要延續挑戰賽的韌性來打這7場比賽，不論輸贏，都要展現不認輸的一面。」

兄弟在總冠軍賽以逸待勞，外界好奇是否影響手感，猿隊也曾有保送總冠軍賽的經驗，梁家榮也坦言，從季後賽打上來，是投手負擔比較大，但對打者延續手感是有利，他們也帶著珍惜的心情來打這次比賽，「多了7場比賽的機會，創造了這個機會，更要把握住，不管有沒有冠軍，這7場比賽就是全力以赴。」