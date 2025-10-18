中職／怠慢守備送對手二壘打 平野惠一：那是不好的漏洞

中信兄弟隊在今年台灣大賽首戰以3：0輸給樂天桃猿隊，4局上讓陳晨威抓到「守備怠慢」跑出的二壘安打，讓兄弟總教練平野惠一直言：「不好意思，這是我們之後要改善的地方。」

4局上猿隊陳晨威敲出的左外野安打，兄弟外野手曾頌恩接到球後沒立刻回傳，頓了兩拍才傳到二壘方向，原本在一壘放慢腳步的陳晨威立刻加速衝向二壘，而二壘手岳東華接到球後也沒順勢拉回到壘包前，讓陳晨威成功站上二壘。

雖然此局猿隊並未得分，但猿隊總教練古久保健二給陳晨威肯定，「他有看到左外野的動作，加上考慮臂力，把握對手的失誤搶佔壘包。」

兄弟紀錄上雖然沒有失誤，但這個守備瑕疵，也讓平野惠一表示：「有漏洞出來是比較不好的地方，畢竟我們目標是沒有漏洞比賽，不好意思，這是我們之後要改善的地方。」