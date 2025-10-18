快訊

金鐘60不斷更新／特別貢獻獎葉輝龍、「國民阿嬤」陳淑芳 戲劇得獎名單一次看

國民黨主席選舉結果出爐 鄭麗文勝出得票率破五成

發表黨主席勝選感言 鄭麗文喊話民進黨「共好雙贏」不要再惡鬥內耗

中職／怠慢守備送對手二壘打 平野惠一：那是不好的漏洞

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
陳晨威第4局偷到一支二壘打。記者陳正興／攝影
陳晨威第4局偷到一支二壘打。記者陳正興／攝影

中信兄弟隊在今年台灣大賽首戰以3：0輸給樂天桃猿隊，4局上讓陳晨威抓到「守備怠慢」跑出的二壘安打，讓兄弟總教練平野惠一直言：「不好意思，這是我們之後要改善的地方。」

4局上猿隊陳晨威敲出的左外野安打，兄弟外野手曾頌恩接到球後沒立刻回傳，頓了兩拍才傳到二壘方向，原本在一壘放慢腳步的陳晨威立刻加速衝向二壘，而二壘手岳東華接到球後也沒順勢拉回到壘包前，讓陳晨威成功站上二壘。

雖然此局猿隊並未得分，但猿隊總教練古久保健二給陳晨威肯定，「他有看到左外野的動作，加上考慮臂力，把握對手的失誤搶佔壘包。」

兄弟紀錄上雖然沒有失誤，但這個守備瑕疵，也讓平野惠一表示：「有漏洞出來是比較不好的地方，畢竟我們目標是沒有漏洞比賽，不好意思，這是我們之後要改善的地方。」

陳晨威 樂天桃猿 平野惠一

延伸閱讀

中職／陳晨威「偷」到二壘打是弄巧成拙 幸運1個沒注意、1個沒聽到

中職／中信兄弟林志綱帶2個手套拚總冠軍 心態不同渴望更強烈

中職／兄弟台灣大賽捕手取捨考量 徐博瑋獲讚「精神力」好

中職／有想過魔神樂先發 平野惠一：他們不會出奇兵

相關新聞

中職／殘血魔神樂鎖死滿血兄弟 桃猿台灣大賽先搶首勝

乘著季後挑戰賽3連勝逆轉的氣勢，樂天桃猿隊今天在總冠軍賽首戰又強壓兄弟，洋投魔神樂繳出7局無失分好投，梁家榮雙安貢獻兩分...

中職／猿搶首勝後再推雙冠王威能帝 兄弟李博登先發避免2連敗

中華職棒台灣大賽首戰由樂天桃猿隊以3：0擊敗中信兄弟隊，搶下首勝，明天第二場在台北大巨蛋續戰，猿隊推出投手雙冠王威能帝，...

棒球／凍蒜！辜仲諒連任WBSC執行副會長 賴清德勉豐厚體育能量

2025年第六屆世界棒壘總會（WBSC）會員大會今天於泰國曼谷盛大舉辦，在全球129個國家和地區、近300位會員代表共同...

中職／打線凍結讓象迷有悔恨回憶 平野惠一：非常抱歉

中信兄弟隊在台灣大賽首戰以0：3敗給樂天桃猿隊，賽後總教練平野惠一先感謝4萬球迷的進場看球，但對於讓象迷帶著遺憾離場感到...

中職／陳晨威「偷」到二壘打是弄巧成拙 幸運1個沒注意、1個沒聽到

樂天桃猿隊今天在總冠軍賽首戰以3：0完封中信兄弟隊，先搶下開門紅，兄弟遭到封鎖，4局上還出現疏忽守備，讓陳晨威偷上二壘，...

中職／怠慢守備送對手二壘打 平野惠一：那是不好的漏洞

中信兄弟隊在今年台灣大賽首戰以3：0輸給樂天桃猿隊，4局上讓陳晨威抓到「守備怠慢」跑出的二壘安打，讓兄弟總教練平野惠一直...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。