中職／打線凍結讓象迷有悔恨回憶 平野惠一：非常抱歉

中信兄弟隊在台灣大賽首戰以0：3敗給樂天桃猿隊，賽後總教練平野惠一先感謝4萬球迷的進場看球，但對於讓象迷帶著遺憾離場感到抱歉，「明天一定會拿下勝利，作為球迷的禮物。」

兄弟雖然推出防禦率王羅戈先發，然而5局丟掉3分的過程中跌跌撞撞，平野惠一表示，猿隊有延續季後挑戰賽的氣勢，從第1局開始就延續非常好的攻勢。

平野惠一指出，羅戈也有自己的課題，「失分之後如何踩住煞車，這是之前就一直跟他討論的，對手也用盜壘等方式想要動搖他。」

而兄弟打線也熄火無法改變戰局，雖然兄弟因取得年度第一需等待挑戰賽結束，但平野惠一認為，跟休息天數較長沒有關係，「是對方投手真的很好，魔神樂投得很好，讓我們沒辦法站上三壘。」

今天雖然輸掉第一場，不過平野惠一也肯定牛棚投手凍結比分的努力，「我們今天是敗了、跌倒了，但明天一定可以站起來，因為大家知道跌倒了，大家知道跌倒了如何站起來的方法。聽說明天也是4萬人滿場，今天讓觀眾有悔恨的回憶非常抱歉，明天一定會勝利。」