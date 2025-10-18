快訊

金鐘60不斷更新／特別貢獻獎葉輝龍、「國民阿嬤」陳淑芳 戲劇得獎名單一次看

國民黨主席選舉結果出爐 鄭麗文勝出得票率破五成

發表黨主席勝選感言 鄭麗文喊話民進黨「共好雙贏」不要再惡鬥內耗

中職／打線凍結讓象迷有悔恨回憶 平野惠一：非常抱歉

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟隊在台灣大賽首戰輸給樂天桃猿隊，賽後球員向觀眾致意。記者陳正興／攝影
中信兄弟隊在台灣大賽首戰輸給樂天桃猿隊，賽後球員向觀眾致意。記者陳正興／攝影

中信兄弟隊在台灣大賽首戰以0：3敗給樂天桃猿隊，賽後總教練平野惠一先感謝4萬球迷的進場看球，但對於讓象迷帶著遺憾離場感到抱歉，「明天一定會拿下勝利，作為球迷的禮物。」

兄弟雖然推出防禦率王羅戈先發，然而5局丟掉3分的過程中跌跌撞撞，平野惠一表示，猿隊有延續季後挑戰賽的氣勢，從第1局開始就延續非常好的攻勢。

平野惠一指出，羅戈也有自己的課題，「失分之後如何踩住煞車，這是之前就一直跟他討論的，對手也用盜壘等方式想要動搖他。」

而兄弟打線也熄火無法改變戰局，雖然兄弟因取得年度第一需等待挑戰賽結束，但平野惠一認為，跟休息天數較長沒有關係，「是對方投手真的很好，魔神樂投得很好，讓我們沒辦法站上三壘。」

今天雖然輸掉第一場，不過平野惠一也肯定牛棚投手凍結比分的努力，「我們今天是敗了、跌倒了，但明天一定可以站起來，因為大家知道跌倒了，大家知道跌倒了如何站起來的方法。聽說明天也是4萬人滿場，今天讓觀眾有悔恨的回憶非常抱歉，明天一定會勝利。」

平野惠一 樂天桃猿 羅戈

延伸閱讀

中職／中信兄弟林志綱帶2個手套拚總冠軍 心態不同渴望更強烈

中職／兄弟台灣大賽捕手取捨考量 徐博瑋獲讚「精神力」好

中職／有想過魔神樂先發 平野惠一：他們不會出奇兵

中職／解析兄弟32人名單抉擇 平野點出林志綱的獨一無二

相關新聞

中職／殘血魔神樂鎖死滿血兄弟 桃猿台灣大賽先搶首勝

乘著季後挑戰賽3連勝逆轉的氣勢，樂天桃猿隊今天在總冠軍賽首戰又強壓兄弟，洋投魔神樂繳出7局無失分好投，梁家榮雙安貢獻兩分...

中職／猿搶首勝後再推雙冠王威能帝 兄弟李博登先發避免2連敗

中華職棒台灣大賽首戰由樂天桃猿隊以3：0擊敗中信兄弟隊，搶下首勝，明天第二場在台北大巨蛋續戰，猿隊推出投手雙冠王威能帝，...

棒球／凍蒜！辜仲諒連任WBSC執行副會長 賴清德勉豐厚體育能量

2025年第六屆世界棒壘總會（WBSC）會員大會今天於泰國曼谷盛大舉辦，在全球129個國家和地區、近300位會員代表共同...

中職／打線凍結讓象迷有悔恨回憶 平野惠一：非常抱歉

中信兄弟隊在台灣大賽首戰以0：3敗給樂天桃猿隊，賽後總教練平野惠一先感謝4萬球迷的進場看球，但對於讓象迷帶著遺憾離場感到...

中職／陳晨威「偷」到二壘打是弄巧成拙 幸運1個沒注意、1個沒聽到

樂天桃猿隊今天在總冠軍賽首戰以3：0完封中信兄弟隊，先搶下開門紅，兄弟遭到封鎖，4局上還出現疏忽守備，讓陳晨威偷上二壘，...

中職／怠慢守備送對手二壘打 平野惠一：那是不好的漏洞

中信兄弟隊在今年台灣大賽首戰以3：0輸給樂天桃猿隊，4局上讓陳晨威抓到「守備怠慢」跑出的二壘安打，讓兄弟總教練平野惠一直...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。