中職／魔神樂厭世臉投到7局不是累 張閔勛：他都是這樣

樂天桃猿隊今天以3：0擊敗中信兄弟隊，在總冠軍賽首戰先搶勝利，魔神樂無懼9天內3度登板，今天從一登板就被球迷說看起來很累，最終演出7局無失分好投，搭檔捕手張閔勛笑說：「其實他就是這樣，就是一個撲克臉，投好、投不好都是這樣，沒有太多情緒。」

魔神樂10日在季後挑戰賽扛第1戰先發投6.1局、90球，僅休兩天，13日在第4戰中繼1局、14球，休息4天後今天再為總冠軍賽扛首戰，帶著招牌厭世臉以94球完成7局好投，僅被敲3安打、無失分。

被問到魔神樂的體力是否有受到密集出賽影響，張閔勛認為是還好，「球威還是很好，一定會有疲勞，但這組洋將都很努力，大家都知道他們季後挑戰賽都休1、2天又出來救援很辛苦，很感謝他們會球隊付出。」至於臉上的疲態，他說那是魔神樂的招牌表情。

樂天桃猿隊捕手張閔勛（左）。記者陳正興／攝影

賽前是否預期魔神樂能投到7局？張閔勛表示這倒是不敢講，就是一步一步往下走，「每一局下來都是跟他講，一個一個解決，不要想要投到6局、7局還怎樣，有點遙遠。」他也說，球隊從挑戰賽開始，都一直互相提醒，不管狀況好壞都不用擔心，下來也還有其他人會幫忙扛。