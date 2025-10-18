快訊

中職／魔神樂厭世臉投到7局不是累 張閔勛：他都是這樣

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
樂天桃猿投手魔神樂。記者陳正興／攝影
樂天桃猿投手魔神樂。記者陳正興／攝影

樂天桃猿隊今天以3：0擊敗中信兄弟隊，在總冠軍賽首戰先搶勝利，魔神樂無懼9天內3度登板，今天從一登板就被球迷說看起來很累，最終演出7局無失分好投，搭檔捕手張閔勛笑說：「其實他就是這樣，就是一個撲克臉，投好、投不好都是這樣，沒有太多情緒。」

魔神樂10日在季後挑戰賽扛第1戰先發投6.1局、90球，僅休兩天，13日在第4戰中繼1局、14球，休息4天後今天再為總冠軍賽扛首戰，帶著招牌厭世臉以94球完成7局好投，僅被敲3安打、無失分。

被問到魔神樂的體力是否有受到密集出賽影響，張閔勛認為是還好，「球威還是很好，一定會有疲勞，但這組洋將都很努力，大家都知道他們季後挑戰賽都休1、2天又出來救援很辛苦，很感謝他們會球隊付出。」至於臉上的疲態，他說那是魔神樂的招牌表情。

樂天桃猿隊捕手張閔勛（左）。記者陳正興／攝影
樂天桃猿隊捕手張閔勛（左）。記者陳正興／攝影

賽前是否預期魔神樂能投到7局？張閔勛表示這倒是不敢講，就是一步一步往下走，「每一局下來都是跟他講，一個一個解決，不要想要投到6局、7局還怎樣，有點遙遠。」他也說，球隊從挑戰賽開始，都一直互相提醒，不管狀況好壞都不用擔心，下來也還有其他人會幫忙扛。

相關新聞

中職／殘血魔神樂鎖死滿血兄弟 桃猿台灣大賽先搶首勝

乘著季後挑戰賽3連勝逆轉的氣勢，樂天桃猿隊今天在總冠軍賽首戰又強壓兄弟，洋投魔神樂繳出7局無失分好投，梁家榮雙安貢獻兩分...

中職／猿搶首勝後再推雙冠王威能帝 兄弟李博登先發避免2連敗

中華職棒台灣大賽首戰由樂天桃猿隊以3：0擊敗中信兄弟隊，搶下首勝，明天第二場在台北大巨蛋續戰，猿隊推出投手雙冠王威能帝，...

棒球／凍蒜！辜仲諒連任WBSC執行副會長 賴清德勉豐厚體育能量

2025年第六屆世界棒壘總會（WBSC）會員大會今天於泰國曼谷盛大舉辦，在全球129個國家和地區、近300位會員代表共同...

中職／打線凍結讓象迷有悔恨回憶 平野惠一：非常抱歉

中信兄弟隊在台灣大賽首戰以0：3敗給樂天桃猿隊，賽後總教練平野惠一先感謝4萬球迷的進場看球，但對於讓象迷帶著遺憾離場感到...

中職／陳晨威「偷」到二壘打是弄巧成拙 幸運1個沒注意、1個沒聽到

樂天桃猿隊今天在總冠軍賽首戰以3：0完封中信兄弟隊，先搶下開門紅，兄弟遭到封鎖，4局上還出現疏忽守備，讓陳晨威偷上二壘，...

中職／怠慢守備送對手二壘打 平野惠一：那是不好的漏洞

中信兄弟隊在今年台灣大賽首戰以3：0輸給樂天桃猿隊，4局上讓陳晨威抓到「守備怠慢」跑出的二壘安打，讓兄弟總教練平野惠一直...

