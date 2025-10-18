中職／陳晨威「偷」到二壘打是弄巧成拙 幸運1個沒注意、1個沒聽到

樂天桃猿隊今天在總冠軍賽首戰以3：0完封中信兄弟隊，先搶下開門紅，兄弟遭到封鎖，4局上還出現疏忽守備，讓陳晨威偷上二壘，陳晨威賽後也說自己當下弄巧成拙，幸運對手一個沒注意到、一個沒聽到，才賺到一支二壘打。

羅戈雖在第4局未讓猿隊再有分數進帳，但內容相當不安，成晉安打開路，一出局後陳晨威打向左外野落地，左外野手曾頌恩並未馬上回傳，陳晨威趁勢再搶攻二壘，儘管回傳球仍先一步抵達二壘，但二壘手岳東華一路背對陳晨威也未注意到兵臨城下，就這樣讓他溜上二壘，讓猿隊一度出現一出局、二三壘有人局面。

陳晨威也提到，這球通常不會跑二壘，自己當時慢慢往二壘觀察，「當下看他好像沒注意，打算看他出手往江坤宇的方向，我就要跑，結果他是往二壘傳，但我已經跑了。」

陳晨威指出，自己有點弄巧成拙，但可能因為當下很吵，二壘手岳東華沒有聽到隊友在喊，才因此成功上到二壘。媒體虧他因此多了一支二壘打，陳晨威直率點頭回應：「嗯！」

兄弟洋投羅戈今年例行賽對猿隊5戰5勝，卻在總冠軍賽破功，談到羅戈在例行賽、總冠軍賽的差異，陳晨威表示，「可能大場面吧！氛圍不一樣，也許他自己不知道在總冠軍賽場面怎麼丟。」他說大賽張力一定不一樣，誰的臨場發揮比較好更有贏面，猿隊持續在比賽也可能有幫助。