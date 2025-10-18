快訊

金鐘60不斷更新／特別貢獻獎葉輝龍、「國民阿嬤」陳淑芳 戲劇得獎名單一次看

國民黨主席選舉結果出爐 鄭麗文勝出得票率破五成

發表黨主席勝選感言 鄭麗文喊話民進黨「共好雙贏」不要再惡鬥內耗

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／陳晨威「偷」到二壘打是弄巧成拙 幸運1個沒注意、1個沒聽到

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
陳晨威第4局偷到一支二壘打。記者陳正興／攝影
陳晨威第4局偷到一支二壘打。記者陳正興／攝影

樂天桃猿隊今天在總冠軍賽首戰以3：0完封中信兄弟隊，先搶下開門紅，兄弟遭到封鎖，4局上還出現疏忽守備，讓陳晨威偷上二壘，陳晨威賽後也說自己當下弄巧成拙，幸運對手一個沒注意到、一個沒聽到，才賺到一支二壘打。

羅戈雖在第4局未讓猿隊再有分數進帳，但內容相當不安，成晉安打開路，一出局後陳晨威打向左外野落地，左外野手曾頌恩並未馬上回傳，陳晨威趁勢再搶攻二壘，儘管回傳球仍先一步抵達二壘，但二壘手岳東華一路背對陳晨威也未注意到兵臨城下，就這樣讓他溜上二壘，讓猿隊一度出現一出局、二三壘有人局面。

陳晨威也提到，這球通常不會跑二壘，自己當時慢慢往二壘觀察，「當下看他好像沒注意，打算看他出手往江坤宇的方向，我就要跑，結果他是往二壘傳，但我已經跑了。」

陳晨威指出，自己有點弄巧成拙，但可能因為當下很吵，二壘手岳東華沒有聽到隊友在喊，才因此成功上到二壘。媒體虧他因此多了一支二壘打，陳晨威直率點頭回應：「嗯！」

兄弟洋投羅戈今年例行賽對猿隊5戰5勝，卻在總冠軍賽破功，談到羅戈在例行賽、總冠軍賽的差異，陳晨威表示，「可能大場面吧！氛圍不一樣，也許他自己不知道在總冠軍賽場面怎麼丟。」他說大賽張力一定不一樣，誰的臨場發揮比較好更有贏面，猿隊持續在比賽也可能有幫助。

陳晨威 羅戈 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／例行賽5戰5勝失效 羅戈5局遭猿隊掃射8安失3分落後退場

中職／台灣大賽G1猿隊打線 何品室融扛先發、林泓育代打有原因

中職／獅誤E籮筐！桃猿絕境中2連勝 差一步締空前輸2贏3大逆轉

中職／陳晨威終戰2安、0盜雙亞作收 投打個人獎全數底定

相關新聞

中職／殘血魔神樂鎖死滿血兄弟 桃猿台灣大賽先搶首勝

乘著季後挑戰賽3連勝逆轉的氣勢，樂天桃猿隊今天在總冠軍賽首戰又強壓兄弟，洋投魔神樂繳出7局無失分好投，梁家榮雙安貢獻兩分...

中職／猿搶首勝後再推雙冠王威能帝 兄弟李博登先發避免2連敗

中華職棒台灣大賽首戰由樂天桃猿隊以3：0擊敗中信兄弟隊，搶下首勝，明天第二場在台北大巨蛋續戰，猿隊推出投手雙冠王威能帝，...

棒球／凍蒜！辜仲諒連任WBSC執行副會長 賴清德勉豐厚體育能量

2025年第六屆世界棒壘總會（WBSC）會員大會今天於泰國曼谷盛大舉辦，在全球129個國家和地區、近300位會員代表共同...

中職／打線凍結讓象迷有悔恨回憶 平野惠一：非常抱歉

中信兄弟隊在台灣大賽首戰以0：3敗給樂天桃猿隊，賽後總教練平野惠一先感謝4萬球迷的進場看球，但對於讓象迷帶著遺憾離場感到...

中職／陳晨威「偷」到二壘打是弄巧成拙 幸運1個沒注意、1個沒聽到

樂天桃猿隊今天在總冠軍賽首戰以3：0完封中信兄弟隊，先搶下開門紅，兄弟遭到封鎖，4局上還出現疏忽守備，讓陳晨威偷上二壘，...

中職／怠慢守備送對手二壘打 平野惠一：那是不好的漏洞

中信兄弟隊在今年台灣大賽首戰以3：0輸給樂天桃猿隊，4局上讓陳晨威抓到「守備怠慢」跑出的二壘安打，讓兄弟總教練平野惠一直...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。