中職／猿隊完封靜默象迷 上一次是2015年G7

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
樂天桃猿投手魔神樂。記者陳正興／攝影
樂天桃猿投手魔神樂。記者陳正興／攝影

經歷季後挑戰賽的試煉，樂天桃猿隊今天不僅打線有適時一擊，在魔神樂7局好投領軍下也攜手牛棚完封中信兄弟，猿隊隊史第5次在總冠軍賽完封對手，上一次完封兄弟就是2015年總冠軍賽第七戰。

魔神樂延續季後挑戰賽的好表現，今天面對兄弟打線7局被敲3支安打，沒有失分，加上陳冠宇、朱承洋各投1局無失分，讓4萬人滿場的台北大巨蛋在兄弟進攻時十分安靜。

上一次總冠軍賽猿象爭霸中，猿隊對兄弟投出完封已經是10年前，當時洋投明星在生死戰一夫當關，完投9局沒有被敲出安打，還投出7次三振，締造中職史上總冠軍賽首見的無安打比賽。

樂天桃猿跑者林智平（左）利用暴投，衝回本壘得分。記者陳正興／攝影
樂天桃猿跑者林智平（左）利用暴投，衝回本壘得分。記者陳正興／攝影

樂天桃猿 魔神樂

相關新聞

中職／殘血魔神樂鎖死滿血兄弟 桃猿台灣大賽先搶首勝

乘著季後挑戰賽3連勝逆轉的氣勢，樂天桃猿隊今天在總冠軍賽首戰又強壓兄弟，洋投魔神樂繳出7局無失分好投，梁家榮雙安貢獻兩分...

中職／猿搶首勝後再推雙冠王威能帝 兄弟李博登先發避免2連敗

中華職棒台灣大賽首戰由樂天桃猿隊以3：0擊敗中信兄弟隊，搶下首勝，明天第二場在台北大巨蛋續戰，猿隊推出投手雙冠王威能帝，...

中職／打線凍結讓象迷有悔恨回憶 平野惠一：非常抱歉

中信兄弟隊在台灣大賽首戰以0：3敗給樂天桃猿隊，賽後總教練平野惠一先感謝4萬球迷的進場看球，但對於讓象迷帶著遺憾離場感到...

中職／陳晨威「偷」到二壘打是弄巧成拙 幸運1個沒注意、1個沒聽到

樂天桃猿隊今天在總冠軍賽首戰以3：0完封中信兄弟隊，先搶下開門紅，兄弟遭到封鎖，4局上還出現疏忽守備，讓陳晨威偷上二壘，...

中職／怠慢守備送對手二壘打 平野惠一：那是不好的漏洞

中信兄弟隊在今年台灣大賽首戰以3：0輸給樂天桃猿隊，4局上讓陳晨威抓到「守備怠慢」跑出的二壘安打，讓兄弟總教練平野惠一直...

中職／挑戰者首戰撂倒王者 梁家榮：咬緊牙根也要看好自己

樂天桃猿隊例行賽面對羅戈5戰5敗，卻在總冠軍賽一試過關，今天在他5局投球任內攻下3分，終場以3：0完封中信兄弟隊。從羅戈...

