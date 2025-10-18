中職／猿隊完封靜默象迷 上一次是2015年G7
經歷季後挑戰賽的試煉，樂天桃猿隊今天不僅打線有適時一擊，在魔神樂7局好投領軍下也攜手牛棚完封中信兄弟，猿隊隊史第5次在總冠軍賽完封對手，上一次完封兄弟就是2015年總冠軍賽第七戰。
魔神樂延續季後挑戰賽的好表現，今天面對兄弟打線7局被敲3支安打，沒有失分，加上陳冠宇、朱承洋各投1局無失分，讓4萬人滿場的台北大巨蛋在兄弟進攻時十分安靜。
上一次總冠軍賽猿象爭霸中，猿隊對兄弟投出完封已經是10年前，當時洋投明星在生死戰一夫當關，完投9局沒有被敲出安打，還投出7次三振，締造中職史上總冠軍賽首見的無安打比賽。
