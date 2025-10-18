快訊

金鐘60不斷更新／特別貢獻獎葉輝龍、「國民阿嬤」陳淑芳 戲劇得獎名單一次看

國民黨主席選舉結果出爐 鄭麗文勝出得票率破五成

發表黨主席勝選感言 鄭麗文喊話民進黨「共好雙贏」不要再惡鬥內耗

中職／殘血魔神樂鎖死滿血兄弟 桃猿台灣大賽先搶首勝

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
樂天桃猿隊先發投手魔神樂繳出7局無失分好投。記者陳正興／攝影
樂天桃猿隊先發投手魔神樂繳出7局無失分好投。記者陳正興／攝影

乘著季後挑戰賽3連勝逆轉的氣勢，樂天桃猿隊今天在總冠軍賽首戰又強壓兄弟，洋投魔神樂繳出7局無失分好投，梁家榮雙安貢獻兩分打點，猿隊終場以3：0完封兄弟，挑戰連兩輪「下剋上」邁出第一步。

兄弟由本季例行賽對戰猿隊5戰5勝的羅戈負責首戰先發，100%勝率卻在來到總冠軍賽不管用，先發5局被敲8安打、失3分。

猿隊首局就由開路先鋒林立敲安加盜壘站上得點圈，梁家榮安打開張分數；第3局林子偉敲安、林智平保送再度開啟攻勢，梁家榮再以安打貢獻打點，羅戈因暴投多掉1分，猿隊取得3：0領先。

猿隊洋投魔神樂10日在季後挑戰賽扛第1戰先發投6.1局、90球，僅休兩天，13日在第4戰中繼1局、14球，休息4天後今天再為總冠軍賽扛首戰，帶招牌厭世臉以94球完成7局好投，僅被敲3安打、無失分。

猿隊3：0領先交到牛棚手中，第8局陳冠宇、第9局朱承洋皆完成各自任務，3投聯手封鎖黃衫軍演出完封勝。

猿隊過去11次爭冠，7次先搶首勝全數封王，今天在系列賽開門紅搶下好兆頭；反觀兄弟過去6次先吞1敗，結局全數都是亞軍。

梁家榮前兩打席都敲安帶有打點。記者陳正興／攝影
梁家榮前兩打席都敲安帶有打點。記者陳正興／攝影
林子偉第3局敲安加盜壘站上二壘，梁家榮安打送回分數。記者陳正興／攝影
林子偉第3局敲安加盜壘站上二壘，梁家榮安打送回分數。記者陳正興／攝影
樂天桃猿隊先發投手魔神樂繳出7局無失分好投。記者陳正興／攝影
樂天桃猿隊先發投手魔神樂繳出7局無失分好投。記者陳正興／攝影
梁家榮雙安貢獻兩分打點。記者陳正興／攝影
梁家榮雙安貢獻兩分打點。記者陳正興／攝影

梁家榮 樂天桃猿 魔神樂 羅戈 朱承洋

延伸閱讀

影／台灣大賽四萬人擠滿大巨蛋 猿象大戰門票售盡

中職／例行賽5戰5勝失效 羅戈5局遭猿隊掃射8安失3分落後退場

中職／波賽樂對不到兄弟了…猿隊教頭解釋換人原因

中職／台灣大賽G1猿隊打線 何品室融扛先發、林泓育代打有原因

相關新聞

中職／殘血魔神樂鎖死滿血兄弟 桃猿台灣大賽先搶首勝

乘著季後挑戰賽3連勝逆轉的氣勢，樂天桃猿隊今天在總冠軍賽首戰又強壓兄弟，洋投魔神樂繳出7局無失分好投，梁家榮雙安貢獻兩分...

中職／猿搶首勝後再推雙冠王威能帝 兄弟李博登先發避免2連敗

中華職棒台灣大賽首戰由樂天桃猿隊以3：0擊敗中信兄弟隊，搶下首勝，明天第二場在台北大巨蛋續戰，猿隊推出投手雙冠王威能帝，...

棒球／凍蒜！辜仲諒連任WBSC執行副會長 賴清德勉豐厚體育能量

2025年第六屆世界棒壘總會（WBSC）會員大會今天於泰國曼谷盛大舉辦，在全球129個國家和地區、近300位會員代表共同...

中職／打線凍結讓象迷有悔恨回憶 平野惠一：非常抱歉

中信兄弟隊在台灣大賽首戰以0：3敗給樂天桃猿隊，賽後總教練平野惠一先感謝4萬球迷的進場看球，但對於讓象迷帶著遺憾離場感到...

中職／陳晨威「偷」到二壘打是弄巧成拙 幸運1個沒注意、1個沒聽到

樂天桃猿隊今天在總冠軍賽首戰以3：0完封中信兄弟隊，先搶下開門紅，兄弟遭到封鎖，4局上還出現疏忽守備，讓陳晨威偷上二壘，...

中職／怠慢守備送對手二壘打 平野惠一：那是不好的漏洞

中信兄弟隊在今年台灣大賽首戰以3：0輸給樂天桃猿隊，4局上讓陳晨威抓到「守備怠慢」跑出的二壘安打，讓兄弟總教練平野惠一直...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。