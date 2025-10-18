中職／殘血魔神樂鎖死滿血兄弟 桃猿台灣大賽先搶首勝

乘著季後挑戰賽3連勝逆轉的氣勢，樂天桃猿隊今天在總冠軍賽首戰又強壓兄弟，洋投魔神樂繳出7局無失分好投，梁家榮雙安貢獻兩分打點，猿隊終場以3：0完封兄弟，挑戰連兩輪「下剋上」邁出第一步。

兄弟由本季例行賽對戰猿隊5戰5勝的羅戈負責首戰先發，100%勝率卻在來到總冠軍賽不管用，先發5局被敲8安打、失3分。

猿隊首局就由開路先鋒林立敲安加盜壘站上得點圈，梁家榮安打開張分數；第3局林子偉敲安、林智平保送再度開啟攻勢，梁家榮再以安打貢獻打點，羅戈因暴投多掉1分，猿隊取得3：0領先。

猿隊洋投魔神樂10日在季後挑戰賽扛第1戰先發投6.1局、90球，僅休兩天，13日在第4戰中繼1局、14球，休息4天後今天再為總冠軍賽扛首戰，帶招牌厭世臉以94球完成7局好投，僅被敲3安打、無失分。

猿隊3：0領先交到牛棚手中，第8局陳冠宇、第9局朱承洋皆完成各自任務，3投聯手封鎖黃衫軍演出完封勝。

猿隊過去11次爭冠，7次先搶首勝全數封王，今天在系列賽開門紅搶下好兆頭；反觀兄弟過去6次先吞1敗，結局全數都是亞軍。