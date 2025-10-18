快訊

中職／例行賽5戰5勝失效 羅戈5局遭猿隊掃射8安失3分落後退場

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中信兄弟隊洋投羅戈。記者陳正興／攝影
中信兄弟隊洋投羅戈。記者陳正興／攝影

中華職棒總冠軍賽今天在台北大巨蛋開打，中信兄弟隊推出王牌羅戈打頭陣，卻在一開賽就陷入劣勢，最終先發5局被敲8安打、失3分，在0：3落後局面退場。

面對羅戈，樂天桃猿隊打線氣勢驚人，首局就由開路先鋒林立敲安加盜壘站上得點圈，梁家榮安打開張分數；第3局林子偉敲安、林智平保送再度開啟攻勢，梁家榮再以安打貢獻打點，羅戈因暴投多掉1分，猿隊取得3：0領先。

中信兄弟隊洋投羅戈。記者陳正興／攝影
中信兄弟隊洋投羅戈。記者陳正興／攝影

羅戈雖在第4局未讓猿隊再有分數進帳，但內容也相當不安，成晉安打開路，一出局後陳晨威打向左外野落地，左外野手曾頌恩並未馬上回傳，陳晨威趁勢再搶攻二壘，儘管回傳球仍先一步抵達二壘，但二壘手岳東華一路背對陳晨威也未注意到兵臨城下，就這樣讓他溜上二壘，讓猿隊一度出現一出局、二三壘有人局面。

羅戈前5局投完已用94球，第6局直接換上江忠城接手戰局，此役在0：3局面、帶著敗投資格退場。

羅戈生涯在例行賽面對猿隊11場，取得9勝1敗、防禦率1.65，若只看本季則是5戰5勝、防禦率1.44，為兄弟扛起攸關氣勢的台灣大賽首戰，卻遭遇一場苦戰。

羅戈 陳晨威

