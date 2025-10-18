快訊

中職／4萬滿場！猿象台灣大賽首戰平紀錄 次戰完售拚紀錄

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中華職棒台灣大賽第一戰，中信兄弟隊在台北大巨蛋主場迎戰樂天桃猿隊，兄弟啦啦隊Passion Sisters賽前表演。記者陳正興／攝影
中華職棒台灣大賽第一戰，中信兄弟隊在台北大巨蛋主場迎戰樂天桃猿隊，兄弟啦啦隊Passion Sisters賽前表演。記者陳正興／攝影

中華職棒台灣大賽票房火熱，今天中信兄弟隊在台北大巨蛋主場迎戰樂天桃猿隊，球團宣告吸引滿場4萬人，追平總冠軍賽首戰最高票房紀錄，明天預售票也是完售，有望挑戰台灣大賽史上前兩場票房最高紀錄。

中華職棒會長蔡其昌今天開場致詞時表示，今年中職賽事掀起熱潮，總計3734429人次進場，場均10373人、漲幅34.99%都是難得成績。

台灣大賽去年在新啟用的台北大巨蛋舉行，首戰4萬人滿場改寫中職史上新高，當時主隊正是中信兄弟隊，對上作客的統一獅隊；今年對手換成猿隊，兄弟在大巨蛋的第一場主場仍開出滿場票房，現場內野及右外野滿滿象迷，左外野也被猿迷塞滿。

去年兄弟在台北大巨蛋的台灣大賽前兩場主場賽事是40000人、37596人，總數77596人，打破聯盟總冠軍戰前兩場最多觀眾紀錄，今年首戰4萬追平、第二戰票房也已完售，有望以8萬人再創新高。

中華職棒台灣大賽第一戰，中信兄弟隊在台北大巨蛋主場迎戰樂天桃猿隊，兄弟啦啦隊Passion Sisters賽前表演。記者陳正興／攝影
中華職棒台灣大賽第一戰，中信兄弟隊在台北大巨蛋主場迎戰樂天桃猿隊，兄弟啦啦隊Passion Sisters賽前表演。記者陳正興／攝影
中華職棒台灣大賽第一戰，中信兄弟隊在台北大巨蛋主場迎戰樂天桃猿隊，吸引滿場4萬人。記者陳正興／攝影
中華職棒台灣大賽第一戰，中信兄弟隊在台北大巨蛋主場迎戰樂天桃猿隊，吸引滿場4萬人。記者陳正興／攝影
中華職棒台灣大賽第一戰，中信兄弟隊在台北大巨蛋主場迎戰樂天桃猿隊，兄弟啦啦隊Passion Sisters賽前表演。記者陳正興／攝影
中華職棒台灣大賽第一戰，中信兄弟隊在台北大巨蛋主場迎戰樂天桃猿隊，兄弟啦啦隊Passion Sisters賽前表演。記者陳正興／攝影

台灣大賽 樂天桃猿 中華職棒

