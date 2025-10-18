快訊

日職／是真的！古林睿煬明扛火腿生死戰 先發力戰軟銀

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
古林睿煬扛起高潮系列賽第5戰先發。圖／取自火腿官方粉絲團
古林睿煬扛起高潮系列賽第5戰先發。圖／取自火腿官方粉絲團

古林睿煬確定將為火腿隊扛起季後賽先發任務，明天在高潮系列賽第5戰面對軟銀隊，火腿在系列賽仍處於2勝3敗落敗，古林睿煬將面對背水一戰。

火腿今天以9：3贏球，系列賽2連敗後2連勝，聯盟優勝的軟銀手握多1勝優勢，目前仍以3勝處於優勢。

雙方明天台灣時間中午12點進行第5戰，火腿推出古林睿煬，例行賽出賽7場（5場先發），取得2勝2敗、防禦率3.62；軟銀則由大津亮介先發，例行賽出賽12場皆為先發，取得6勝2敗、防禦率1.92。

前一次台灣投手在日職季後賽登板為2021年樂天金鷲隊宋家豪，先發前一人則是2020年效力羅德隊的陳偉殷。

